Коли будуть переговори з Росією та на яких умовах: Зеленський відповів

Україна буде говорити з Росією з сильної позиції, заявив президент.

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Володимир Зеленський назвав умову переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, Стратком ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський висловився про шанси дипломатичного завершення війни Росії та України та назвав умову переговорів з РФ.

За його словами, завершення війни можливе лише на основі української формули миру. Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру, яке транслював телеканал Fox News.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче повторювати Мінські домовленості, цього разу - щодо іншої частини території.

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"Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо в це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну, − ред.). Що стосується столу переговорів - коли ми підготуємося, коли буде документ, заснований на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми будемо мати підтримку миру, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна буде говорити з Росією з сильної позиції.

"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях - це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимося на той момент. Якщо ми будемо сильними за всіма пунктами, які я озвучив, і коли ми будемо мати документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які ухвалюють рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − підкреслив Зеленський.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Переговори Росії та України

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Однак мова йде про процес діалогу, а не поступки. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

Експрезидент США Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією, якщо він повернеться до влади наступного року.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, радники Трампа обговорювали питання про те, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна на початку потенційного другого президентського терміну Трампа.

Видання Reuters писало, що Путін через посередників пропонував США заморозити російсько-українську війну, однак отримав від Вашингтона "відсіч".

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