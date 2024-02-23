Коли будуть переговори з Росією та на яких умовах: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський висловився про шанси дипломатичного завершення війни Росії та України та назвав умову переговорів з РФ.
За його словами, завершення війни можливе лише на основі української формули миру. Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру, яке транслював телеканал Fox News.
Зеленський підкреслив, що Україна не хоче повторювати Мінські домовленості, цього разу - щодо іншої частини території.
"Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо в це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну, − ред.). Що стосується столу переговорів - коли ми підготуємося, коли буде документ, заснований на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми будемо мати підтримку миру, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", - сказав Зеленський.
За словами президента, Україна буде говорити з Росією з сильної позиції.
"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях - це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимося на той момент. Якщо ми будемо сильними за всіма пунктами, які я озвучив, і коли ми будемо мати документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які ухвалюють рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − підкреслив Зеленський.
Формула миру Зеленського
Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.
Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.
"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:
- повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
- повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.
"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.
Переговори Росії та України
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Однак мова йде про процес діалогу, а не поступки. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.
Російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".
Експрезидент США Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією, якщо він повернеться до влади наступного року.
Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, радники Трампа обговорювали питання про те, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна на початку потенційного другого президентського терміну Трампа.
Видання Reuters писало, що Путін через посередників пропонував США заморозити російсько-українську війну, однак отримав від Вашингтона "відсіч".
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