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"Білий прапор для України": Ватикан виправдався за скандальні слова Папи Римського

Анна Ярославська
12 березня 2024, 11:12
Ватикан заявив про необхідність припинення вогню, з особливим акцентом на припиненні агресії РФ, і, відповідно, початку переговорів.
П'єтро Паролін, Папа Римський
П'єтро Паролін уточнив скандальну заяву Папи Римського Франциска / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін прокоментував скандальну заяву Папи Римського щодо "білого прапора" для України та пояснив, у чому полягала ідея понтифіка.

За його словами, спочатку потрібно створити сприятливі умови для дипломатичного розв'язання війни в пошуках сталого і справедливого миру, передає Corriere della Sera.

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою, мені здається, є саме припинення агресії", - сказав Паролін.

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Кардинал, який є другою людиною після Папи, наголосив, що Ватикан продовжує наполягати на необхідності "припинення вогню", з особливим акцентом на припиненні агресії РФ, і, відповідно, початку переговорів.

Державний секретар Ватикану також наголосив, що погляди Франциска включають у себе переконання в тому, що "переговори - це не ознака слабкості, а прояв сили; це не капітуляція, а демонстрація сміливості".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та сама людська воля, що спричинила цю трагедію, також має змогу та відповідальність вжити кроків, щоби покласти їй край та прокласти шлях до дипломатичного вирішення", - додав він.

Мирна ініціатива Папи Римського

Навесні 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на врегулювання війни між Росією та Україною. Глава католицької церкви тоді висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не було відомо про мирну ініціативу Франциска. У країні-агресорі Росії також заявили, що не знають про миротворчу місію Ватикану в Україні.

Водночас державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що миротворча місія Папи Римського Франциска щодо завершення війни в Україні відбудеться в будь-якому разі.

Скандальна заява Папи Римського про війну в Україні

В інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI, яке відбулося в лютому і має бути опубліковане 20 березня, Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву.

Зокрема, понтифік відповів на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ попри те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" і веде переговори", - сказав Франциск.

Пізніше директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні заявив, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Франциска і сказав, що Папа Римський займається "віртуальним посередництвом" між РФ і Україною.

Багато західних лідерів засудили Папу Римського за його слова про "білий прапор" для України. Зокрема, президент Латвії Едгардс Рінкевичс наголосив, що потрібно боротися зі злом - тобто Росією, а не капітулювати.

Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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