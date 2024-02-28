УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Шанс закінчити війну": Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Руслана Заклінська
28 лютого 2024, 19:33
Президент Туреччини підтримує українську "формулу миру" та вірить, що дипломатією можна досягти миру.
'Шанс закінчити війну': Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів
Туреччина пропонує себе як майданчик для переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Туреччина готова відновити переговори між Росією та Україною, які раніше проводилися в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadolu Ajansı.

"Ми для досягнення миру готові поновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі", - заявив Ердоган.

Очільник Туреччини підкреслив підтримку країною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України. За його словами, є необхідність об'єднання зусиль обох сторін для досягнення миру.

відео дня

Ердоган також зазначив, що "Чорноморська ініціатива" залишається на порядку денному. Він наголосив на необхідності створення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі. У цьому контексті разом з ООН продовжуються перемовини щодо створення нового регламенту, який включатиме зобов'язання про безпеку у Чорному морі.

"З іншого боку, ми для відновлення миру готові поновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі. З цієї нагоди я хочу побажати, щоб дух солідарності, який ожив у нашій спільній географії на Балканах, завдяки процесу співробітництва країн Південно-Східної Європи, поширився і на нашу сусідню географію", - додав президент Туреччини.

Туреччина підтримує "формулу миру" України

Президент Туреччини Реждеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна активно підтримує кримськотатарський народ та виступає за його права та інтереси. Він зауважив, що туреччина підтримує українську "формулу миру".

"Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів", - сказав Ердоган.

За його словами, необхідно використати усі дипломатичні канали для досягнення миру. Він також заявив про готовність Туреччини допомогти у відновленні та реконструкції України.

"Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром", - додав він.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Переговори України та Росії

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що готовий до переговорів щодо війни в Україні. Він нагадав про переговори у Стамбулі, де, за його словами, майже досягнули домовленостей, але Україна їх порушила за "вказівками західних країн і США".

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне завершення війни між Росією та Україною можливе лише за українською формулою миру. В інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру він заявив, що Україна не бажає повторення Мінських домовленостей, але шукає шляхи для миру з сильної позиції та на основі документа, що базується на українській формулі миру і має підтримку від більшості країн.

Крім цього, експрезидент США Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією. Він схилятиме Україну до переговорів, якщо повернеться до влади наступного року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Туреччина Реджеп Тайїп Ердоган мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

20:19 Світ
Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

20:11 Україна
У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

20:03 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон 12505

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі 4001

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу 3852

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу

Популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ 3203

Популярний український актор вперше зізнався, що вже 2 роки служить у ЗСУ

Останні новини

20:38

Бронювання, е-повістки та відстрочка: у ВР розглянули ключові питання мобілізації

20:19

4 мільярди доларів допомоги: в США знайшли джерело фінансування для України

20:14

"Офіційно розлучилися": екс-капітан "Динамо" розповів про розрив з дружиною

20:11

Прилетів HIMARS: в РФ ниють про удар по 155-й бригаді, командир окупантів поранений

20:03

У Молдові зробили заяву про Придністров'я, а у РФ зібралися говорити з Путіним

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
19:33

"Шанс закінчити війну": Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

19:24

Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону: що вирішили

19:22

Китайський гороскоп на 29 лютого: що треба починати, щоб зловити удачу

19:13

Війська НАТО в Україні "вже не табу": FT дізналася подробиці пропозиції Макрона

Реклама
19:12

Які 3 помилки робить більшість з нас під час прибирання: мало хто про це здогадується

19:10

Якщо дати команду "фас!", то сидіти будуть усіПогляд

18:54

Америка може схилити Україну до переговорів: сержант ЗСУ про можливі рішення

18:48

Сезон "м’ясних штурмів": Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

18:37

Карма наздогнала: "Зірковий десант" Кремля потрапив під обстріл

18:21

Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про "звернення про захист" до РФ

18:20

Як Росія може "працювати" з Придністров'я: у ЗСУ назвали один з варіантів

18:17

Популярний ведучий 1+1 Єгор Гордєєв розкрив подробиці особистого життя

18:17

Шольц звинуватив Британію у наведенні ракет на російські війська: йому відповіли

17:59

Основна ціль росіян: полковник ЗСУ попередив про загрозу для 2 населених пунктів

17:55

5 найкорисніших порад, які змусять дім пахнути свіжістю: господиня розповіла секретВідео

Реклама
17:32

У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

17:28

Польща планує повністю закрити кордон з Україною: Туск анонсував "болісне" рішення

17:24

Ветеринар назвав 5 тварин, яких він ніколи б не завів в якості домашніх вихованцівВідео

17:16

Анна Кошмал показала фото з чоловіком та розповіла про ревнощі в шлюбі

17:08

Звернення Придністров'я "про захист" від Молдови: з'явилася перша реакція Росії

16:47

Дієтолог назвав 5 продуктів, які після морозилки стають навіть кориснішими

16:44

Ідея Макрона про війська НАТО в Україні: Зеленський зробив заяву

16:41

Лєра Кудрявцева здала чоловіка в клініку: з'явилися деталі

16:36

"Лукашенко може це зробити": боєць ЗСУ оцінив загрозу наступу з Білорусі

16:34

Це неприпустимо: влада Польщі покарає тих, хто висипав українське зерно

16:33

Компанія з російським корінням "Інкас Дубай" намагається потрапити на український оборонний ринок за підтримки "антикорупціонерів", - ЗМІ

16:30

"Путін не дозволить нікому жити вільно": Зеленський розкрив домовленості в Албанії

16:27

Зеленський назвав Путіна "вбивцею" і закликав Європу готуватися до ракет Росії

16:24

Юрій Великий порвав Мережу новою пародією на російського окупанта Ваню

16:08

Болісна втрата для ворога: полковник ЗСУ оцінив знищення рідкісних літаків РФ

15:57

Доньку Інни Мірошниченко захейтіли в Мережі - блогерка жорстко відповіла

15:39

Вистачило би на кілька міст: Жорін зробив заяву щодо втрат Росії в Авдіївці

15:38

Справжній кулінарний шедевр: рецепт закуски, яку готувати 1 хвилинуВідео

15:35

Генпрокуратура РФ знову "взялася" за Галкіна: що сталося

15:33

Ракета Таурус: що потрібно знати про таку зброюВідео

Реклама
15:30

"Дронарня" готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

15:18

Заселяться роми: екс Остапчука пообіцяла влаштувати веселе життя ведучому з новою дружиною

15:14

Для чого потрібна кольорова смужка на зубній пасті: відповідь стоматологів

15:12

Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

14:59

Як позбутися від мурах в домі: нашестя зупинить спрей з 3 інгредієнтів

14:39

"Все ще не можу повірити": ексдружина Кличка розповіла, як святкувала 50-річчя

14:36

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:30

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:27

Каменських несподівано показала романтичне відео з Потапом і дивно підписала йогоВідео

14:23

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти