'Шанс закінчити війну': Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Президент Туреччини підтримує українську "формулу миру" та вірить, що дипломатією можна досягти миру.

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Туреччина пропонує себе як майданчик для переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Туреччина готова відновити переговори між Росією та Україною, які раніше проводилися в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadolu Ajansı.

"Ми для досягнення миру готові поновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі", - заявив Ердоган.

Очільник Туреччини підкреслив підтримку країною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України. За його словами, є необхідність об'єднання зусиль обох сторін для досягнення миру.

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Ердоган також зазначив, що "Чорноморська ініціатива" залишається на порядку денному. Він наголосив на необхідності створення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі. У цьому контексті разом з ООН продовжуються перемовини щодо створення нового регламенту, який включатиме зобов'язання про безпеку у Чорному морі.

"З іншого боку, ми для відновлення миру готові поновити процес переговорів, який раніше відбувся у Стамбулі. З цієї нагоди я хочу побажати, щоб дух солідарності, який ожив у нашій спільній географії на Балканах, завдяки процесу співробітництва країн Південно-Східної Європи, поширився і на нашу сусідню географію", - додав президент Туреччини.

Туреччина підтримує "формулу миру" України

Президент Туреччини Реждеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна активно підтримує кримськотатарський народ та виступає за його права та інтереси. Він зауважив, що туреччина підтримує українську "формулу миру".

"Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів", - сказав Ердоган.

За його словами, необхідно використати усі дипломатичні канали для досягнення миру. Він також заявив про готовність Туреччини допомогти у відновленні та реконструкції України.

"Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром", - додав він.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Переговори України та Росії

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив, що готовий до переговорів щодо війни в Україні. Він нагадав про переговори у Стамбулі, де, за його словами, майже досягнули домовленостей, але Україна їх порушила за "вказівками західних країн і США".

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне завершення війни між Росією та Україною можливе лише за українською формулою миру. В інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру він заявив, що Україна не бажає повторення Мінських домовленостей, але шукає шляхи для миру з сильної позиції та на основі документа, що базується на українській формулі миру і має підтримку від більшості країн.

Крім цього, експрезидент США Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією. Він схилятиме Україну до переговорів, якщо повернеться до влади наступного року.

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