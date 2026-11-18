Кількість потерпілих і масштаби руйнувань наразі уточнюють.

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РФ 18 листопада вдарила по центру Одеси / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

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Росія атакувала Одесу близько 10:20 18 листопада

Під удар потрапив житловий будинок у центрі міста

Загинула щонайменше одна людина, є поранені

Російська армія 18 листопада вдарила по центру Одеси. Під удар потрапив житловий будинок, щонайменше одна людина загинула, є поранені. Про наслідки удару в Telegram-каналі написав начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Про повітряний напад на місто стало відомо близько 10:20. Спершу МВА не мала даних про жертв і пошкодження. За словами Лисака, ці відомості уточнювали.

Перші дані про жертви

Уже за кілька хвилин очільник адміністрації оприлюднив перші підтверджені наслідки удару.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Лисак.

Окрім загиблого, внаслідок атаки є постраждалі. Скільки саме, Лисак поки не повідомляє, а дані про наслідки удару досі збирають.

"Усім надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється", - наголосив глава МВА.

Росія тестує ударний дрон "Герань-6": що відомо

Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину. Через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, дані про "Герань-6" отримала українська розвідка.

Депутат зазначив, що засоби повітряного нападу, які зараз застосовують окупанти, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", вже не схожі на безпілотники початку війни і, по суті, є крилатими ракетами. Сьогодні Росія максимально нарощує використання таких апаратів.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранено 12 осіб, серед них 11-річний хлопчик.

В результаті вечірніх російських атак на Дніпро 17 листопада поранено трьох людей, серед них 15-річний підліток, пошкоджено почесне консульство Австрії.

Нагадаємо, Росія вранці у вівторок, 17 листопада, атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний і Південний мости тимчасово перекрили для руху.

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