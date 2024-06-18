У Міненерго пояснили відключення світла: чого чекати взимку

Електрики роблять усе можливе, щоб графіки відключень були максимально короткими, запевняють у міністерстві.

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Чи буде світло взимку? Відповідь Міненерго / Колаж: Главред, фото: pixabay

У Міненергетики пояснили тривалі відключення електроенергії влітку через підготовку енергоблоків АЕС до роботи взимку.

Як розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, атомні станції генерують 50-60% усієї генерації.

Зараз робиться все, щоб зробити відключення світла максимально короткими.

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"Також у нас є певні успіхи, однак точну інформацію я назвати не зможу, але ми ремонтуємо, відновлюємо і отримуємо допомогу від наших партнерів - як у вигляді обладнання, так і у вигляді додаткових внесків у Фонд підтримки енергетики, який також використовуємо для закупівлі обладнання. Працюємо над розбудовою розподіленої генерації", - додала вона.

Відключення світла - ситуація з електроенергією

У середу, 19 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів.

В "Укренерго" пояснили, що причина відключень – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. Також у компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Наразі триває робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електроспоживанням - щоб більш рівномірно розподіляти енергетичні ліміти і зменшити тривалість відключень для інших споживачів.

Енергетики ж прогнозують, що цієї зими дефіцит електроенергії в Україні становитиме до 35%. Ймовірно, українці отримуватимуть лише 5-6 годин світла на день.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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