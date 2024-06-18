У Міненерго пояснили відключення світла: чого чекати взимку

У Міненергетики пояснили тривалі відключення електроенергії влітку через підготовку енергоблоків АЕС до роботи взимку.
Як розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, атомні станції генерують 50-60% усієї генерації.
Зараз робиться все, щоб зробити відключення світла максимально короткими.
"Також у нас є певні успіхи, однак точну інформацію я назвати не зможу, але ми ремонтуємо, відновлюємо і отримуємо допомогу від наших партнерів - як у вигляді обладнання, так і у вигляді додаткових внесків у Фонд підтримки енергетики, який також використовуємо для закупівлі обладнання. Працюємо над розбудовою розподіленої генерації", - додала вона.
Відключення світла - ситуація з електроенергією
У середу, 19 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів.
В "Укренерго" пояснили, що причина відключень – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. Також у компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Наразі триває робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електроспоживанням - щоб більш рівномірно розподіляти енергетичні ліміти і зменшити тривалість відключень для інших споживачів.
Енергетики ж прогнозують, що цієї зими дефіцит електроенергії в Україні становитиме до 35%. Ймовірно, українці отримуватимуть лише 5-6 годин світла на день.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні можуть ще раз знизити мобілізаційний вік: нардеп здивував заявою
- Літаки Mirage потрібні ЗСУ для двох завдань, але є ще одне: висновки експерта
- ЗСУ "перегорнули цю сторінку": Зеленський про провальний наступ РФ на Харківщині
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред