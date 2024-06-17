У Кабміні придумали рішення для того, щоб вимкнення світла стали коротшими: що відомо

Український уряд планує всерйоз скоротити кількість споживачів із гарантованим електропостачанням - щоб більш рівномірно розподіляти енергетичні ліміти і зменшити тривалість відключень для інших споживачів. Про це сказав радник прем'єр-міністра України з енергетики Юрій Бойко в інтерв'ю порталу "Київ 24".
За його словами, таке рішення дасть змогу розширити коло споживачів, охоплених графіками стабілізаційних відключень, і зменшити їхню тривалість.
Бойко зазначив, що робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електропостачанням уже на завершальному етапі.
"Наразі на завершальному етапі робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електропостачанням. За результатами цієї роботи, перелік має суттєво зменшитися. Це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії [...]. Я очікую, що рішення з цього приводу буде прийнято вже завтра", - підсумував він.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.
Відключення світла в Україні: що відомо
Нагадаємо, що в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В установі зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії найближчими місяцями та ремонт енергоблоку АЕС. Зі свого боку це збільшить тривалість планових відключень електроенергії в Україні.
У липні світла може не бути по 10 годин на добу. Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Михайло Гончар заявив, що в різних регіонах може бути по-різному. Він переконаний, що РФ не зможе домогтися повного блекауту в Україні, оскільки у нас є атомна енергетика.
Західні аналітики вважають, що українці можуть бути без світла 20 годин. Країна-агресор Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України ударами по енергетичних об'єктах з кінця березня. Ситуація погіршиться, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери.
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