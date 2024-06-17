Дефіцит і постійні відключення: в Yasno розповіли, до чого готуватися українцям

Українська енергосистема постраждала від обстрілів РФ і не зможе безперебійно забезпечувати українців електроенергією. Слід готуватися до значного дефіциту.

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Українцям слід готуватися до довготривалих відключень світла / Колаж: Главред, фото: flickr

Цієї зими дефіцит електроенергії в Україні становитиме до 35%. Ймовірно, українці отримуватимуть лише 5-6 годин світла на день. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в етері телемарафону.

За його словами, сьогодні складно точно спрогнозувати, якою буде зима для енергосистеми України. Однак вже в серпні може стати відомо, скільки країні вдасться "зібрати" електроенергії і, відповідно, подавати світло українцям.

"Зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо, відновити генерації", — сказав Коваленко. відео дня

Гендиректор Yasno підкреслив, що як і побутовим споживачам, так і бізнесу варто готуватися до непростої зими з відключеннями. Для цього варто розглянути альтернативні джерела енергії.

"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", — зазначив він.

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Напередодні заявляли, що в Україні зменшиться тривалість стабілізаційних відключень. Кабмін планує значно скоротити перелік споживачів, які мають гарантоване електрозабезпечення і не підлягають відключенню від електромережі.

Про те, що в Україні взимку світло може бути всього по кілька годин на добу раніше повідомив Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Графіки можуть бути введені на 6-7 годин без електроенергії і 2-3 години зі світлом.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що в Україні вже за тиждень "Енергоатом" виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС.

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