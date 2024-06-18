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Графіки вимкнення електроенергії 19 червня: відомо, у які години не буде світла

Руслана Заклінська
18 червня 2024, 18:45
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Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості, щоб дотриматись лімітів споживання світла.
Графіки вимкнення електроенергії 19 червня: відомо, у які години не буде світла
Відключення світла в Україні на 19 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У середу, 19 червня, впродовж доби в Україні будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Їх застосовуватимуть для побутових та промислових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що причина відключень – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. Також у компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Вимкнення світла в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також з 24 червня з доступної електрики в Україні відніматимуть обсяг, який необхідний для роботи критичної інфраструктури. І лише після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями, тому графіки відключення електроенергії мають стати справедливими.

Крім цього, в Україні скоротять тривалість стабілізаційних відключень. Кабмін планує значно скоротити перелік споживачів з гарантованим електрозабезпеченням, що не підлягають відключенню від електромережі, сказав радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

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свет Укренерго відключення світла електроенергія
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