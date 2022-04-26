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Тука назвав єдиний шлях для завершення війни в Україні

26 квітня 2022, 01:30

Перемир'я між Україною та Росією буде короткочасним епізодом між хвилями ескалації. На сьогоднішній день рішення також лежить на полі бою.

Переговори
У складі російської делегації люди, які "ніхто і звуть їх ніяк", вважає Тука / Reuters

Нинішній формат переговорних груп України та Росії по суті є аналогом Тристоронньої контактної групи, про яку зараз майже забули. При цьому тимчасове перемир'я може дуже швидко перетворитися на Мінськ-3 - абсолютно невигідні для України умови.

В цілому, перемир'я між Україною та Росією буде короткочасним епізодом між хвилями ескалації, вважає колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Якщо говорити про російський склад делегації, то там взагалі люди, які "ніхто і звуть їх ніяк". Вони не мають жодного відношення до ухвалення рішень. Можливо, вони носії директив, які їм дають на переговори, а може, нічого не дають", - сказав Тука в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"З іншого боку, ми також спостерігаємо зниження рівня переговірників. Тому немає надії, що з цими переговірниками можна чогось досягти в контексті врегулювання цього конфлікту", - додав він.

За словами Туки, на сьогоднішній день рішення лежить на полі бою.

"Чим швидше Україна отримає достатню кількість озброєнь, чим потужнішим буде потік підтримки - фінансової, економічної, політичної, дипломатичної – з боку Заходу, чим швидше Захід зрозуміє, що Україна не може програти в цій війні, тому що це питання не лише України, а й європейської безпеки – тим швидше відбудеться мирне врегулювання цього конфлікту", - зазначив він.

Тука додав: "Єдиний шлях вирішення цього конфлікту – це спочатку стратегічна військова поразка Росії, а потім стратегічна поразка російського режиму як такого".

Переговори Росії України

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов.

23 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що "якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів в РФ".

Переговори з Україною та укладення мирної угоди - єдиний вихід для Росії. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, зараз переговори України та Росії тривають, але перебувають не в активній фазі. Всі сподіваються на військовий результат.

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