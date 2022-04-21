У Зеленського розкрили деталі пропозиції щодо переговорів з РФ у Маріуполі

Давид Арахамія і Михайло Подоляк / Twitter Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк готовий провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для того, щоб вивести заблокованих українських військових і цивільних осіб.

"Да. Без будь-яких умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк в Twitter у середу ввечері.

У свою чергу глава фракції Слуга народу Давид Арахамія також підтвердив готовність відправитися в Маріуполь для проведення спеціального раунду переговорів в будь-який момент після підтвердження російської сторони.

"Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів з російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів. Представники нашої делегації підтримують постійний зв'язок з українськими силами в Маріуполі", - написав він.

Арахамія підкреслив, що він спільно з радником керівника Офісу президента Михайлом Подоляком готовий виїхати до Маріуполя в будь-який момент.

"Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь – який момент, як тільки отримаємо підтвердження російської сторони", - написав він.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

читайте такожЗабрати поранених і загиблих: в Азові назвали умову евакуації з Маріуполя6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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