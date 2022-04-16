Зеленський озвучив головні умови на переговорах з Росією

Зеленський і Путін / ОП, Reuters

Продовження переговорів України з Росією здійснюватиметься тільки в умовах відновлення "режиму тиші".

Спочатку командування окупантів має відкликати свої війська, потім дипломати обох країн сідають за стіл переговорів.

Зеленський підкреслив, що не бачить причин для нових зустрічей з агресором за інших обставин.

"А для чого мені з ними зустрічатися? Коли у них тільки одне бажання окупувати територію, то нехай йдуть, нехай захоплюють, а зі мною їм про що говорити? Ось і все. Я вважаю, що все повинно бути розбито на конкретні кроки, повільні і спокійні. Будемо говорити і зобов'язані вирішувати, але тільки після того, як не відбувається пострілів і відведена техніка", – підкреслив глава держави в ході зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Зеленський додав, що готовий обговорювати всі питання, які стоять на порядку денному Росії. Це стосується і статусу в НАТО, і демілітаризація, і майбутнє Кримського півострова. Але кожен з цих пунктів буде здійснюватися тільки при повному скасуванні ескалації всередині нашої країни.

"Інакше хто із запевнювачів безпеки підпише угоди, прийняті в гарячій фазі війни?",- зауважив Зеленський.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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