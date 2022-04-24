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Путінській армії нічим наступати: Арестович назвав терміни завершення активної фази війни в Україні

24 квітня 2022, 14:40

Якщо РФ не піде на переговори, то почнеться позиційна війна - "з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична".

війна, танк РФ, Арестович
Росії зміцнюватися нізвідки - у країни-агресора не залишилося ані своїх боєприпасів, ані військ, сказав Арестович / Колаж фото УНІАН, Reuters

Активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні. Такий прогноз озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Тому що за темпами війни і кількістю витрачених боєприпасів і втрат — це два-три тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ [росіян], і, можливо, це буде останній наступ другої фази [війни], тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен щонайменше місяць, а то й два. За цей час багато чого станеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ сильно зміцняться за цей час", - сказав Арестович в інтерв'ю виданню Медуза.

Він додав, що Росії зміцнюватися нізвідки - у країни-агресора не залишилося ні своїх боєприпасів, ні військ.

Радник глави ОП уточнив, український народ вимагає воювати і виганяти окупантів з нашої землі. Якщо РФ не піде на переговори, то почнеться позиційна війна - "з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична".

читайте такожВ України є лише два виходи: Арестович назвав можливі сценарії завершення війни"Росія спробує накопичити ще резерви, щоби періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступити. Це буде як операція на Сході, а то ще й менше за масштабом. Якщо цей цикл провалиться, вони спробують ще накопичити сили, де-небудь в жовтні буде ще одна спроба. А далі все залежить від того, як будуть діяти санкції, чи будуть запроваджувати нові та як буде йти в Україну західна допомога. Так може і до Нового року тривати", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП помітив хороший знак для України під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу. За словами Арестовича, Шойгу одягнувся в цивільне - це свідчить про демонстрацію миролюбних намірів.

Як повідомляв Главред, історик Олександр Алфьоров заявив, що дати святкування Великодня і 9 травня є визначальними для президента РФ Володимира Путіна. Занадто небезпечним у питанні розв'язаної ним війни проти України може стати саме другий понеділок травня, коли в РФ припадає так званий День перемоги.

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