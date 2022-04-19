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"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФ

19 квітня 2022, 16:46

Україна не вирішуватиме питання закінчення війни з Росією за допомогою перемовин.

Кулеба виніс вирок переговорам з РФ/ Reuters

Війну, яку розв’язала Росія проти України, не вдасться завершити за допомогою переговорів з країною-агресоркою.

Ситуація буде вирішуватися лише на полі бою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу France24.

Коли очільника українського зовнішньополітичного відомства запитали, чи можуть переговори України і Росії привести до закінчення війни, він відповів: "Кінець цієї війни буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів".

В той же час Кулеба зазначив, що закликав усі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів Америки і збільшити поставки зброї в Україну, щоб вона могла ефективніше захищатися від РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану, який діє в Україні з 24 лютого. Термін дії поточного воєнного стану закінчується 25 квітня.

Також повідомлялося, що росіяни відчувають великі проблеми з технікою – сучасних танків Т-90 у них вже не залишилося. Ті, що були, ЗСУ уже всі спалили, а нові танки такого типу в РФ уже не роблять.

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