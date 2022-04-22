Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІ

Переговори Україн і РФ / Reuters

22 квітня стало відомо, що між главами української та російської делегацій - Давидом Арахамією та Володимиром Мединським - відбулися кілька довгих переговорів через війну, яку розв'язала Росія.

Після переговорів виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров і раптом заявив, що процес переговорів нібито "застопорився".

За його словами, п'ять днів тому українській стороні нібито були передані чергові пропозиції, які було сформульовано з урахуванням коментарів, однак ці пропозиції залишаються без відповіді.

"Коли запитали президента Зеленського, а як він ставиться до цього чергового варіанту російських пропозицій, він сказав, що "ми нічого не отримували". Не мені судити, як він володіє ситуацією, але це просто характеристика того, де знаходиться цей процес під назвою "переговори"", - заявив Лавров.

Він заявив, що Україна нібито погодилася бути нейтральною, позаблоковою і без'ядерною країною при наданні гарантій безпеки міжнародним співтовариством.

При цьому, Українська правда з посиланням на анонімне високопоставлене джерело повідомляє, що Україна висунула російським переговірникам ультиматум.

"Проведення російськими окупантами так званого "референдуму" в Херсонській області поставить крапку в переговорах", - йдеться в повідомленні.

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Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

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