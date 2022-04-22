УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІ

22 квітня 2022, 19:43

Україна нібито погодилася бути нейтральною, позаблоковою та без'ядерною країною.

Переговори Україн і РФ
Переговори Україн і РФ / Reuters

22 квітня стало відомо, що між главами української та російської делегацій - Давидом Арахамією та Володимиром Мединським - відбулися кілька довгих переговорів через війну, яку розв'язала Росія.

Після переговорів виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров і раптом заявив, що процес переговорів нібито "застопорився".

За його словами, п'ять днів тому українській стороні нібито були передані чергові пропозиції, які було сформульовано з урахуванням коментарів, однак ці пропозиції залишаються без відповіді.

"Коли запитали президента Зеленського, а як він ставиться до цього чергового варіанту російських пропозицій, він сказав, що "ми нічого не отримували". Не мені судити, як він володіє ситуацією, але це просто характеристика того, де знаходиться цей процес під назвою "переговори"", - заявив Лавров.

Він заявив, що Україна нібито погодилася бути нейтральною, позаблоковою і без'ядерною країною при наданні гарантій безпеки міжнародним співтовариством.

При цьому, Українська правда з посиланням на анонімне високопоставлене джерело повідомляє, що Україна висунула російським переговірникам ультиматум.

"Проведення російськими окупантами так званого "референдуму" в Херсонській області поставить крапку в переговорах", - йдеться в повідомленні.

читайте такожАрахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиці

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, яке опинилося в російській блокаді.

Читайте також:

viber
війна в Україні Сергій Лавров війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: астролог розповіла, чи закінчиться війна в Україні до 9 травняГороскоп для України: астролог розповіла, чи закінчиться війна в Україні до 9 травня Киянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистомКиянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиПрикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від біди Ядерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в УкраїніЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні "Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні
Підтримайте Главред

Останні новини

20:01

У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"

19:59

"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'їВідео

19:57

У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причинуВідео

19:57

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

19:43

Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІВідео

Реклама
19:35

Захід перестав боятися: чому блеф Путіна більше не спрацюєПогляд

19:30

Орки закріпилися під Слов'янськом і лізуть в Попасну, але отримали по зубах на ЗапоріжжіВідео

19:26

Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиціВідео

19:12

Як залучити гроші на Великдень: прості прикмети, які повинен зробити кожен 24 квітняВідео

19:09

Путін - біля телевізора, а Шойгу прикріпили до відео: у МВС вважають, що зустріч може бути монтажемВідео

19:02

На фестивалі у Швейцарії відмовилися від Чайковського через війну в Україні

18:56

Україна не отримає натівських гарантій безпеки: Джонсон розкрив план ЗаходуВідео

18:40

"Це не ми, це вони": Гребенщиков ймовірно записав пісню про війну в УкраїніВідео

18:31

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

18:22

Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантівВідео

18:08

Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУРВідео

18:02

До сліз: Тіна Кароль потужно виконала гімн України у ВенеціїВідео

17:59

Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГВідео

17:45

"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

17:45

Агресор-імпотент, або Росія відчайдушно хоче, але фатально не можеПогляд

Реклама
17:25

Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогнозВідео

16:56

РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиВідео

16:51

Найсмачніші салати на Великдень 2022: 3 рецепта, від яких неможливо відмовитисяВідео

16:51

Страх протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІВідео

16:39

Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброїВідео

16:33

"Вічно бухий і примітивний": Мозгова відповіла "одноклітинному" Охлобистіну

16:06

Знущаються і б'ють: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліціїВідео

16:03

Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям

15:36

Глава Євроради Мішель дзвонив Путіну і закликав відкривати "зелені коридори" з Маріуполя

15:29

Великдень 2022: що можна святити, як розбивати яйця на Великдень і які молитви читати - традиції і ритуали

15:20

Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів

15:06

Атака Росії захлинається на Донбасі: чому Путіну буде нічим хвалитися 9 травняПогляд

15:00

Відновити переправи на трасі у Житомирській області планують упродовж місяця – Тимошенко

14:48

Не найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травні

14:45

"Живи і передай іншим": в Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри

14:45

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

14:07

Шольц не хоче війни зі "наддержавою" Путіна - Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю

13:34

Путін-символіст відступив: чого тепер чекати УкраїніПогляд

13:23

У РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули щодо Молдови

12:54

"Я побачив стільки болю": фото медика "Азова" з закривавленими руками довело українців до сліз

Реклама
12:54

Південні Курили - територія Японії: Токіо вперше за 19 років заявив про окупацію Росії над островами

12:03

Західна важка артилерія масово пішла до України - АрестовичВідео

11:34

Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування

11:16

В України зараз більше танків на ходу, ніж у російських окупантів - Пентагон

11:07

Більше Javelin, ніж в України, тепер тільки у США: як ЗСУ посунули другу армію світуПогляд

11:05

У ЗСУ буде шанс відбити південь України і зірвати "референдум" окупантів: Жданов назвав головну умову

10:58

На дорозі Р-69 Київ-Чернігів зводять другу тимчасову переправу – Укравтодор

10:33

"Шоу Путіна і Шойгу" : у Держдепі жорстко рознесли російські фейки з приводу захоплення МаріуполяВідео

10:30

Гороскоп на завтра 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцність

10:28

Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену доньку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти