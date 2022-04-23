УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФ

23 квітня 2022, 20:13

Президент назвав умову виходу з переговорів з Росією.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський сказав, за якої умови Україна припинить всі переговори з Росією.

Свою заяву президент зробив на пресконференції в Києві 23 квітня.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - сказав Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що українці там повинні знати і не допомагати окупантам.

"Місцеві люди ходять по квартирах, збирають дані. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить, що всі переговори попередні - це фікція і просто театр з дуже поганими акторами", - сказав президент.

"Все, що росіяни прорвуть і не дай бог окупують – ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені - ми будемо повертати ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - сказав президент.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама
Популярне
В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління Гороскоп на сьогодні 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцністьГороскоп на сьогодні 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцність Маріуполем не обмежаться: експерт назвав, яке місто України може знищити РФМаріуполем не обмежаться: експерт назвав, яке місто України може знищити РФ Росія готується атакувати: астролог попередила українців про небезпеку на ВеликденьРосія готується атакувати: астролог попередила українців про небезпеку на Великдень Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІПереговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІ
Підтримайте Главред

Останні новини

20:50

Зеленський жорстко відповів на ракетний обстріл Одеси і заявив про нові жертви

20:34

"Я не боюся зустрічі з Путіним": Зеленський розповів, чи побоюється побачитися з російським диктатором

20:13

Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФВідео

20:04

"Вдерлися і принизили": Олександра Зарицька розповіла, як стала жертвою рашистівВідео

19:59

Зеленський висловився щодо причин війни Росії проти УкраїниВідео

Реклама
19:52

Зрадив Україну і був знищений в Маріуполі: зрадник з Донецька вже ніколи не повернеться додомуВідео

19:49

Образи не прощають: названі самі мстиві знаки зодіаку

19:39

Гарантії безпеки: як Штати знову можуть підсунути Україні "фількіну грамоту"Погляд

19:22

У Німеччині мають вирішити, чи постачати важке озброєння в УкраїнуВідео

19:21

Ракетний удар по Одесі: з'явилися нові моторошні подробиціВідео

19:18

Німеччина і Франція обходили заборону на продаж зброї Москві - The Telegraph

18:58

РФ кидає в бій резерви: окупанти готують штурм Сєвєродонецька та оточують угруповання ЗСУВідео

18:53

Гороскоп для Тельців на травень 2022: таємний роман, прибуток і тимчасовий переїзд в далекі країни

18:38

День матері в Україні 2022: дата, традиції свята і душевні привітання

18:35

Окупантів вибивають з Харківщини: у британській розвідці показали карту бойових дійВідео

18:25

"Ховатися - це щохвилинне Приниження": Олена Зеленська розповіла, за що особливо зла на росіян

18:18

У Маріуполі окупанти зірвали евакуацію і насильно вивезли людейВідео

18:16

Росія "скасувала" 9 травня: чому росіянам недовго залишилось до газових камерПогляд

17:59

"Вдома чекали діти": жінка розповіла, як її по-звірячому ґвалтували окупанти в РубіжномуВідео

17:57

Окупантів РФ на Донбасі чекає провал: західний експерт назвав причинуВідео

Реклама
17:25

Одесу атакували окупанти з літаків Ту-95: багато жертв і поранених українцівВідео

17:20

РФ стягує резерви: у ЗСУ назвали напрямок нового удару окупантівВідео

17:15

"Я, напевно, люблю": Дантес вперше розповів про свої почуття до Наді Дорофєєвої після розставанняВідео

17:05

"Не можу сидіти склавши руки": на Одещині батько пішов захищати Україну разом з синами

16:54

ЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного - пораненоВідео

16:42

На Великдень вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпечні явищаВідео

16:28

Британія завдасть удару у відповідь: Джонсон жорстко відповів на ядерний шантаж ПутінаВідео

16:15

Армія України продовжить бити окупантів: у Міноборони пообіцяли нові "пасочки" для РФВідео

15:48

РФ завдала ракетного удару по Одесі: що відомо про жертви і руйнуванняВідео

15:46

Росія не хоче відмовлятися від розкоші, або Як Путін вирішив піти шляхом Саддама ХусейнаПогляд

15:45

Українська розвідка вирахувала тисячі окупантів, які лютовали в Запоріжжі та Маріуполі

15:39

Максим Галкін розповів про погрози та переслідування ФСБ: "Роблять це негласно"Відео

15:32

Зачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мостуВідео

15:17

Окупанти вкрали зерно з елеватора у Херсонській області і через захоплений Крим відвезли все до РФ

14:56

Окупанти готуються до обстрілів і пишуть на снарядах Христос воскресВідео

14:50

Пекін не підтримав Путіна по Україні: експерт пояснив, як Китай поставив на місце РФВідео

14:42

Благодатний вогонь 2022 зійшов: відео і що являє собою велике чудо християнстваВідео

14:24

Переговори в глухому куті: у США попередили про ризики ядерного удару РФ по УкраїніВідео

14:08

У Маріуполі окупанти вбили двох маленьких дівчаток: Ліза і Соня грали в місцевому театрі

13:51

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів із того, що завжди є вдома

Реклама
13:44

Точно б'є на 40 кілометрів: Україну озброїли потужними гаубицями М777 з "розумними" снарядамиВідео

13:43

Арестович розповів про непросту ситуацію в Маріуполі та плани окупантів на Херсонщині

13:28

Коли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинула зброя - Резніков

13:26

Гопники з 90-х переплутали район: чому війна в Україні - це надовгоПогляд

12:58

Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідкаВідео

12:58

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

12:51

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї молодої дівчини-українки

12:33

"Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам - окупанти в шокуВідео

12:14

Окупанти Росії на початку війни вбили священика: що відомо про загиблого у Іванковому отця Максима

12:02

Година розплати і повний крах вже близько: астролог розповіла, що чекає на Путіна, Шойгу й всю РосіюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти