Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФ

Президент назвав умову виходу з переговорів з Росією.
Президент України Володимир Зеленський сказав, за якої умови Україна припинить всі переговори з Росією.
Свою заяву президент зробив на пресконференції в Києві 23 квітня.
"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - сказав Володимир Зеленський.
Також президент зазначив, що українці там повинні знати і не допомагати окупантам.
"Місцеві люди ходять по квартирах, збирають дані. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить, що всі переговори попередні - це фікція і просто театр з дуже поганими акторами", - сказав президент.
"Все, що росіяни прорвуть і не дай бог окупують – ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені - ми будемо повертати ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - сказав президент.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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