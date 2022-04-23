Україна вийде з будь-яких переговорів: Зеленський поставив жорстку умову РФ

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський сказав, за якої умови Україна припинить всі переговори з Росією.

Свою заяву президент зробив на пресконференції в Києві 23 квітня.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - сказав Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що українці там повинні знати і не допомагати окупантам.

"Місцеві люди ходять по квартирах, збирають дані. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить, що всі переговори попередні - це фікція і просто театр з дуже поганими акторами", - сказав президент.

"Все, що росіяни прорвуть і не дай бог окупують – ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені - ми будемо повертати ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - сказав президент.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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