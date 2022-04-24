В України є лише два виходи: Арестович назвав можливі сценарії завершення війни

Олексій Арестович / Колаж УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україна поки що готова вести переговори з Росією про завершення війни. Однак якщо Кремль не захоче вести діалог про відновлення миру, то замість української влади з окупантами "говоритиме" важке озброєння.

Про це Арестович сказав в ефірі ФейгинLive.

За його словами, у РФ є всього три варіанти подальших дій:

сісти за стіл переговорів після провалу на східному напрямку;

продовжувати вести позиційну війну;

розпочати масштабну мобілізацію серед свого населення.

Водночас в України в цій війні в РФ є всього два варіанти – переговори або ж винос ворожої армії з нашої землі вперед ногами.

"Ми дуже хочемо зробити друге, але все ще залишаємо шанс на переговори. Президент сьогодні (23 квітня, - ред.) підтвердив – якщо знищать захисників Маріуполя, або якщо проведуть який-небудь "референдум" в Херсоні, то ми виходимо з переговорів. І далі у нас лише один варіант – їхній винос вперед ногами", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, 23 квітня на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський сказав, за якої умови Україна припинить всі переговори з Росією.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - сказав глава держави.

Також президент заявив, що найактуальнішими питаннями під час переговорів з Росією є гарантії безпеки, нейтральність і доля Донбасу та Криму.

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