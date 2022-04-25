Тактика шоку і трепету не спрацювала: Арестович пояснив, як Україна вистояла в перші дні війни

Втримали ситуацію в Україні ті, хто не знав, що треба боятися / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився враженнями від перших днів російського вторгнення в Україну та розповів про проблеми в армії РФ.

За його словами, путінська армія - це радянська армія в найгіршому її прояві.

"Що таке радянська концепція наступу? Це купа спецназу і десантників, яких перекидають у тил противника, вони починають сіяти паніку. Це тактика шоку і трепету, щоби змусити запанікувати і втекти владу, знищити центри управління і зв'язку", - сказав Арестович в інтерв'ю виданню Медуза.

Він зізнався, що в перші дні війни в Україні шок дійсно був. "Просіли" багато керівників на місцях, деякі військові, представники спецслужб, місцевої влади і населення.

За його словами, окупанти планували вертолітно-десантну висадку на Печерськ, і в Офісі президента роздали зброю, щоб її відбивати. Однак висадка десанту не відбулася, тому що в Гостомелі у окупантів почалися проблеми.

"Не можна нападати 200-тисячною армією на 250-тисячну армію, а рівно це і сталося. Це все могло пройти лише в тому випадку, якби ми психологічно звалилися, а значна частина нашого населення переходила б на їхній бік. Але [колишній керівник 5-ї Служби ФСБ Сергій] Бєсєда не просто так сидить у Лефортово. Він промахнувся з прогнозом - що українці будуть зустрічати їх з квітами ", - зазначив Арестович.

читайте також"Доля тих людей невідома": Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні - BellingcatЗа його словами, втримали ситуацію в Україні ті, хто не знав, що треба боятися. Вони спокійно обстрілювали російські танки і збивали літаки.

"Якби ми були централізованою країною, яка б встигла провести реформи західного типу, я думаю, ми б програли. Але ми залишилися в нашому улюбленому українському бардаку, і ніхто не знав, що без наказу центральної влади не можна воювати... В коли ми вже відновили управління і перестали боятися, на третю-п'яту добу, то взагалі пішло все дуже добре", - сказав Арестович.

Чому путінська армія провалилася в Україні

Російська система надзвичайно централізована. Військові виконують завдання, лише коли є воля командира.

"Вони шарахалися величезною безглуздою масою, це було так видовищно. Накриття нашою артилерією - бах, дими, вибухи. Дивишся, вони приїжджають на те саме місце через шість годин: нова колона - і туди ж (...) що таке російський спосіб воювати? Ти виїжджаєш на перехрестя, там стоїть 60-90 одиниць згорілої техніки, трупи валяються або розірвані шматки. А ти все одно виїжджаєш і стоїш там. По тобі прилітає, а ти все одно стоїш. Тому що керівництво зі штабу в Москві сказало на це перехрестя йти, і вони туди тупо виїжджають раз по раз. Вони дуже перецентралізовані", - сказав Арестович.

Він зазначив: багато хто говорить, що росіяни неправильно почали війну.

"Вони правильно почали. Просто ця війна була розрахована на тип бойових дій, де ми за три дні здаємося і піднімаємо лапки. А ми не підняли. А далі - все", - резюмував радник ОП.

Як повідомляв Главред, раніше Арестович розповів, як перед початком повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники сподівалися на легкий і швидкий успіх і навіть замовляли столики в ресторанах Києва.

14 квітня українська військова розвідка опублікувала документ, який свідчить про наміри окупантів захопити столицю України та низку інших міст під виглядом стратегічних військових навчань.

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