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"Куди вони подінуться, бідолахи": Арестович оцінив перспективу укладення мирної угоди з РФ

24 квітня 2022, 15:18

Зараз переговори України та Росії тривають, але перебувають не в активній фазі. Всі сподіваються на військовий результат. Для РФ мир - єдиний вихід.

Олексій Арестович
Війна, що перейшла в позиційну фазу, вигідніша Україні, сказав Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Переговори з Україною та укладення мирної угоди - єдиний вихід для Росії. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю виданню Медуза.

За його словами, зараз переговори України та Росії тривають, але перебувають не в активній фазі. Всі сподіваються на військовий результат.

"Ніхто не веде переговорів, коли йде військова операція. Йдуть консультації, всякі відправки листів один одному. Періодично бувають якісь короткі созвони і консультації. Тобто в якомусь сенсі переговори йдуть, але активної фази переговорів ніхто не веде", - сказав він.

Оцінюючи, наскільки Офіс президента Зеленського оцінює перспективу досягнення мирної угоди з Москвою, Арестович сказав: "Куди вони подінуться, бідолахи. Ну, повоюють вони там, буде у них навіть частковий успіх, повного не буде все одно. Ми виснажимо один одного. Їм допомоги нізвідки взяти, а до нас [від країн Заходу] йде артилерія і все, що нам дадуть".

За словами радника глави ОП, війна, що перейшла в позиційну фазу, вигідніша Україні.

"Ми на своїй землі. На нас працюють партизани, на нас працює природа, і Захід нам допомагає. А вони повинні будуть стояти на місці й постачати армію на територію, що їх не дуже люблить", - пояснив Арестович.

Він додав, що зараз путінська армія налічує 90 тисяч осіб. Вони утримують лінію приблизно в 1200 кілометрів завдовжки від Херсона до Харкова.

"Неможливо утримати таку лінію без тилів. Ви знаєте, що за спинами російських військ, крім найбільш ключових, немає населених пунктів, немає жодного російського солдата? Якщо ми цю лінію проткнемо, далі можна йти до Криму (...) Зрозуміло, що вони можуть утримати Крим, тому що там налагоджені шляхи постачання, там немає українського опору і туди поки не дістає наша артилерія. Але на всіх територіях, які були захоплені після 23 лютого, ни них чекають великі неприємності", - сказав радник глави Офісу президента.

Як повідомляв Главред, Олексій Арестович в цьому ж інтерв'ю заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні.

Переговори України та Росії

20 березня президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі BFMTV, що заради завершення війни готовий до прямих переговорів з Путіним.

"Упевнений, що зустріч лідерів України та Росії могла б відбутися за умови, що зберігався хоча б найменший шанс зупинити цю війну", – пояснив Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна перемогти у війні з Росією, зокрема і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати вагомішу переговорну позицію та диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

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