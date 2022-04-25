"Зараз вони виграють битву": у США назвали переможця в російсько-українській війні

Надалі нашу країну чекають важкі часи, вважає представник Держдепартаменту США.
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс впевнений, що українські військові "виграють битву за Україну", але надалі нашу країну чекають важкі часи.
"Те, що ми бачили від наших українських партнерів, — це не що інше, як перемога на полі бою. Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються наполегливо і рішуче, але також і з величезним обсягом допомоги в області безпеки, яку також надають Сполучені Штати і близько 30 з гаком країн з усього світу", - цитує політика The Guardian.
За словами Неда Прайса, "це буде перемога для України" і "стратегічна поразка Росії".
Представник Держдепу зазначив, що США готує ще один транш допомоги Україні, але попереду чекають важкі часи, в тому числі і нові факти звірств окупантів.
читайте такожПровал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантів"Попри те що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями в ключових битвах, ми будемо стикатися з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю", - зазначив Прайс.
Раніше на Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.
Нагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.
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