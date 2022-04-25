"Зараз вони виграють битву": у США назвали переможця в російсько-українській війні

У США назвали переможця в російсько-українській війні / Фото Reuters

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс впевнений, що українські військові "виграють битву за Україну", але надалі нашу країну чекають важкі часи.

"Те, що ми бачили від наших українських партнерів, — це не що інше, як перемога на полі бою. Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються наполегливо і рішуче, але також і з величезним обсягом допомоги в області безпеки, яку також надають Сполучені Штати і близько 30 з гаком країн з усього світу", - цитує політика The Guardian .

За словами Неда Прайса, "це буде перемога для України" і "стратегічна поразка Росії".

Представник Держдепу зазначив, що США готує ще один транш допомоги Україні, але попереду чекають важкі часи, в тому числі і нові факти звірств окупантів.

читайте такожПровал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантів"Попри те що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями в ключових битвах, ми будемо стикатися з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю", - зазначив Прайс.

Раніше на Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.

Нагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.

Читайте також: