"Тягнули мене за ниточки": екснаречений Melovin висловився про розрив заручин

Анна Підгорна
15 лютого 2026, 13:42
Петро Злотя натякнув на причини розставання та поскаржився на погрози.
Melovin, Петро Злотя
Melovin особисте життя - Петро Злотя висловився про розрив з Меловіном / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/zlotia_p

  • Що відомо про стосунки Melovin і Петра Злоті
  • Що парамедик після розриву із зіркою розповів про кохання
  • Чому Злотя звернувся до шанувальників експартнера

У листопаді 2025 року український співак Melovin несподівано для шанувальників заявив про свої заручини: український військовий парамедик Петро Злотя зробив йому пропозицію руки і серця на Майдані Незалежності. Артист відповів згодою.

Два з половиною місяці пара була щаслива разом - принаймні саме це Меловін і Петро транслювали в соціальних мережах. Однак вчора, в День всіх закоханих, виконавець повідомив про розрив заручин з коханим. При цьому Мел не став розкривати причину розставання.

Після повідомлення колишнього нареченого Злотя у своєму блозі в Instagram опублікував ряд дуже особистих заяв. У них він закликав не "розчинятися" в партнері (як це звик робити він) і завжди на перше місце ставити себе. Ймовірно, непроста моральна дилема і стала причиною його розставання із зіркою.

"Не жертвуйте собою заради кохання! Все моє дитинство робили так, щоб я відчував провину, і вони потім тягнули мене за ниточки, коли їм вигідно. Бо знають, що Петро добрий та пробачить. Потім я почав будувати такі ж відносини, в яких відчував себе винним.

І знаєте, що я вам скажу? Дякую за досвід, йдіть [нафіг]".

Любіть себе. Ставте себе на перше місце завжди. А кохання не повинно брати першу сходинку вашого життя. Це повинно бути, як доповнення", - переконаний військовий.

Петро Злотя про розрив з Меловіним
Melovin особисте життя - Петро Злотя висловився про розрив з Меловіном / фото: instagram.com/zlotia_p
Петро Злотя про розрив з Меловіним
Melovin особисте життя - Петро Злотя висловився про розрив з Меловіном / фото: instagram.com/zlotia_p
Петро Злотя про розрив з Меловіним
Melovin особисте життя - Петро Злотя висловився про розрив з Меловіном / фото: instagram.com/zlotia_p

Пізніше парамедик повідомив, що шанувальники Меловіна після розставання почали йому погрожувати. При цьому Петро Злотя зазначив, що розрив між ним і зірковим коханим відбувся при взаємній повазі.

"Дорогі меловінатори (так називають себе шанувальники Melovin - прим. редактора), те, що ми розійшлися з Мелом, не робить поганим ні мене, ні його. Це був наш вибір. А погрожувати мені та писати, щоб я здох - це на вашій совісті. Я попереджаю: далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Також прошу не писати про Меловіна нічого поганого. Не подобається - перегорніть. Так буде спокійно всім, і так вистачає нервів з війною", - написав експартнер співака.

Петро Злотя про розрив з Меловіним
Melovin особисте життя - Петро Злотя висловився про розрив з Меловіном / фото: instagram.com/zlotia_p

Раніше Главред розповідав, що Дмитро Монатик змінився до невпізнання. На одному з недавніх виступів артист з'явився в незвичному для шанувальників образі, через що його порівняли з відомим шоуменом.

Також популярний український співак Девід Аксельрод повідомив про трагедію в родині. Чоловік Олени Мозгової втратив матір. Жінці було всього 63 роки, до свого дня народження вона не дожила п'ять днів.

Про персону: Melovin

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

