"Підштовхує всіх не ставати такими, як він": Зеленський підбурив Орбана

Олексій Тесля
15 лютого 2026, 16:30
Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.
Орбан, Зеленський
Володимир Зеленський відповів Віктору Орбану / Колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, соцмережі В. Зеленського

Важливе із заяв Зеленського:

  • Президент звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України
  • Орбан мотивує всіх в Європі ставати кращими, щоб не перетворитися на нього

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що він підштовхує Європу бути кращою.

Про це глава держави заявив на Мюнхенській конференції з безпеки під час церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста, повідомляє "Європейська правда".

Важливі слова Зеленського

Під час церемонії вручення нагороди Зеленський звернувся до лідерів країн-партнерів зі словами подяки за підтримку України.

У цьому переліку український президент натякнув на прем'єра Угорщини, назвавши його "Віктором". За його словами, він мотивує всіх в Європі ставати кращими, щоб не перетворитися на нього.

"І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, тому що по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка ніби забула про значення слова сором", - сказав Зеленський.

Орбан - інфографіка
/ Главред

Премія фон Кляйста для України

Президент України отримав премію імені Евальда фон Кляйста під час візиту до Німеччини. Зазначимо, що в 2026 році цю премію Мюнхенська конференція з безпеки присудила "сміливому українському народу".

Що передувало

Напередодні Зеленський заявив про те, що поки Україна тримає оборону, решта Європи залишається в безпеці. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завдяки українцям може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як наростити армію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. "І навіть один Віктор може думати про те, як збільшити свій живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити повернення російських танків на вулиці Будапешта", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Володимир Зеленський Віктор Орбан
