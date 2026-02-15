Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

Інна Ковенько
15 лютого 2026, 16:52
274
Найближчими днями Україну накриють циклони, які принесуть опади, сильний вітер та різкі перепади температури.
Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні впродовж 16-22 лютого
  • Коли температури опуститься до -20 градусів
  • Де очікуються сильні опади

В Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску. Про це повідомив Ігор Кібальчич.

"Очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку. У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Погода 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, внаслідок проходження активного південного циклону вночі очікуються складні погодні умови. У північних областях прогнозується сильний сніг, хуртовина, місцями ожеледь. В інших регіонах – дощ та сніг. Вдень невеликий сніг ймовірний на півночі та північному заході. Вітер очікується південний із переходом на західний, 9-14 м/с, пориви до 23 м/с. На дорогах очікується ожеледиця та замети. Температура повітря вночі на Лівобережжі становитиме -2…+5 °С, на Правобережжі країни -5…-13 °С. Вдень у північних та західних регіонах -3...-8 °С, в інших областях -2...+3 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 16 лютого / фото: ventusky

Погода 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, вночі по всій країні без істотних опадів. Вдень у західних областях прогнозується сніг, а на півдні та місцями в центрі випадатимуть змішані опади, можливе утворення ожеледі. Вітер буде слабким, а вдень переважатиме східний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -5 до -15 °С, на крайній півночі місцями до -20 °С, а на півдні та Закарпатті близько 0 °С. У денний час на півночі та заході температура коливатиметься від -1 до -7 °С, в інших регіонах від 0 до +5 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 17 лютого / фото: ventusky

Погода 18 лютого

У середу, 18 лютого, новий циклон із півдня принесе опади у більшості областей. Вони випадатимуть у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі можливі значні опади, ожеледь та налипання мокрого снігу. У західних областях прогнозується невеликий сніг або мокрий сніг. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від -4 до -11 °С, у західних та південних регіонах від -3 до +3 °С. У денний час температура коливатиметься від -5 до +5 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 18 лютого / фото: ventusky

Погода 19 лютого

У четвер, 19 лютого, вночі на сході, у Криму та Приазов’ї прогнозується дощ із переходом у сніг. Вдень у більшості областей очікується спокійна погода без опадів. Вітер вночі буде північно-західний, а вдень зміниться на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -2 до -12 °С, вдень від -2 до +3 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 19 лютого / фото: ventusky

Погода 20 лютого

У п’ятницю, 20 лютого, вночі істотних опадів не прогнозується. Вдень у західних, а також місцями у центральних та північних регіонах випадатиме сніг, мокрий сніг та дощ. Подекуди можлива слабка ожеледь. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень пориви досягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від -5 до +2 °С, вдень від +1 до +6 °С, а на півдні від +6 до +11 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 20 лютого / фото: ventusky

Погода 21 лютого

У суботу, 21 лютого, під впливом чергового циклону в Україні знову очікуються опади. Вони випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході прогнозується дощ. Подекуди можливий туман та ожеледиця. Вітер вдень буде західний або північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від -4 до +2 °С, вдень від -2 до +3 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 21 лютого / фото: ventusky

Погода 22 лютого

У неділю, 22 лютого, місцями в Україні очікується невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -3 до -8 °С, а вдень від -4 до +1 °С.

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20
Прогноз погоди в Україні 22 лютого / фото: ventusky

Якою буде погода в Україні до кінця зими

За прогнозами провідних європейських метеосистем ECMWF та UK Met Office, до завершення календарної зими снігові фронти в Україні поступово зміщуватимуться на північ. Більша частина території країни перебуватиме без істотних опадів, а температурний фон залишатиметься відносно стабільним.

Вже на початку березня синоптики прогнозують ранні весняні тенденції. Сніговий покрив почне активно танути по всій країні, а опади матимуть переважно локальний і нетривалий характер.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Діденко попереджала, що 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха підкреслила, що повернення зими буде недовгим.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди Погода в Україні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

18:53Війна
Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

17:57Війна
Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

16:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Останні новини

18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городу

18:53

Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

18:50

Як собака показує, що любить вас: дресирувальниця вказала на 7 милих ознак

18:31

Секрет швидкого сушіння одежі: один трюк створить взимку "літній бриз" у кімнатіВідео

18:09

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
17:57

Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

17:35

Ексгравець збірної України воював за РФ: ЗСУ ліквідували відомого футболіста

17:21

Німці ніколи не ополіскують посуд після мийного засобу: в чому криється причина

17:03

Хто насправді написав "Повість временних літ": що Росія хоче приховати

Реклама
16:52

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

16:30

"Підштовхує всіх не ставати такими, як він": Зеленський підбурив Орбана

16:15

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

15:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

15:30

Українців попередили про нову загрозу для їх будинків через землетруси - що відомо

15:29

"Росія розбита": жорстка відповідь ЄС на "бажання" Кремля щодо завершення війни

15:18

ЗСУ переламали ситуацію на найважливішому напрямку - у росіян паніка

14:49

На Житомир та область насувається негода: які небезпечні погодні явища очікуються

14:31

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

13:55

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

13:50

Все сталося в XIX столітті: історик розкрив головний секрет Росії, що приховуютьВідео

Реклама
13:42

"Тягнули мене за ниточки": екснаречений Melovin висловився про розрив заручин

13:42

Українське слово, яке "ламає" перекладачі: чому його значення не передати іншими мовами

12:51

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:40

Потужна магнітна буря почалася 15 лютого: скільки буде штормити

12:18

Метро Києва приховує "станції‑привиди", на яких ніколи не виходять пасажири (фото)

12:12

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

11:25

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

11:05

Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

10:58

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

Реклама
07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

06:10

Що дасть перемир'я для України та РФПогляд

06:07

Сім загублених святилищ України: де молилися наші предки

05:42

Не просто омлет: рецепт шикарного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

05:28

Найважливіший місяць весни: детальний гороскоп для Овнів на березень 2026 рокуВідео

04:43

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні шахіста за 51 секунду

03:49

Чому чоловіки не вибачаються: психолог вказала на тривожні "дзвіночки"

03:08

Кінець зими буде переломним для трьох знаків зодіаку: чиє життя різко зміниться

02:34

"Перевернута" зоряна система вразила вчених: аномалія порушила всі правила

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти