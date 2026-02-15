Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

Найближчими днями Україну накриють циклони, які принесуть опади, сильний вітер та різкі перепади температури.

В Україні найближчими днями пануватиме нестійка та волога погода з відчутними коливаннями температури та атмосферного тиску. Про це повідомив Ігор Кібальчич.

"Очікується розвиток циклонічної діяльності та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку. У зв'язку з цим, в нашій країні встановиться відносно тепла та водночас нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу, атмосферний тиск і температурний фон проявлятимуть відчутні коливання, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей", - йдеться в повідомленні. відео дня

Погода 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, внаслідок проходження активного південного циклону вночі очікуються складні погодні умови. У північних областях прогнозується сильний сніг, хуртовина, місцями ожеледь. В інших регіонах – дощ та сніг. Вдень невеликий сніг ймовірний на півночі та північному заході. Вітер очікується південний із переходом на західний, 9-14 м/с, пориви до 23 м/с. На дорогах очікується ожеледиця та замети. Температура повітря вночі на Лівобережжі становитиме -2…+5 °С, на Правобережжі країни -5…-13 °С. Вдень у північних та західних регіонах -3...-8 °С, в інших областях -2...+3 °С.

Прогноз погоди в Україні 16 лютого / фото: ventusky

Погода 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, вночі по всій країні без істотних опадів. Вдень у західних областях прогнозується сніг, а на півдні та місцями в центрі випадатимуть змішані опади, можливе утворення ожеледі. Вітер буде слабким, а вдень переважатиме східний напрямок зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -5 до -15 °С, на крайній півночі місцями до -20 °С, а на півдні та Закарпатті близько 0 °С. У денний час на півночі та заході температура коливатиметься від -1 до -7 °С, в інших регіонах від 0 до +5 °С.

Прогноз погоди в Україні 17 лютого / фото: ventusky

Погода 18 лютого

У середу, 18 лютого, новий циклон із півдня принесе опади у більшості областей. Вони випадатимуть у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі можливі значні опади, ожеледь та налипання мокрого снігу. У західних областях прогнозується невеликий сніг або мокрий сніг. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від -4 до -11 °С, у західних та південних регіонах від -3 до +3 °С. У денний час температура коливатиметься від -5 до +5 °С.

Прогноз погоди в Україні 18 лютого / фото: ventusky

Погода 19 лютого

У четвер, 19 лютого, вночі на сході, у Криму та Приазов’ї прогнозується дощ із переходом у сніг. Вдень у більшості областей очікується спокійна погода без опадів. Вітер вночі буде північно-західний, а вдень зміниться на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -2 до -12 °С, вдень від -2 до +3 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 лютого / фото: ventusky

Погода 20 лютого

У п’ятницю, 20 лютого, вночі істотних опадів не прогнозується. Вдень у західних, а також місцями у центральних та північних регіонах випадатиме сніг, мокрий сніг та дощ. Подекуди можлива слабка ожеледь. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень пориви досягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від -5 до +2 °С, вдень від +1 до +6 °С, а на півдні від +6 до +11 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 лютого / фото: ventusky

Погода 21 лютого

У суботу, 21 лютого, під впливом чергового циклону в Україні знову очікуються опади. Вони випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході прогнозується дощ. Подекуди можливий туман та ожеледиця. Вітер вдень буде західний або північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме від -4 до +2 °С, вдень від -2 до +3 °С.

Прогноз погоди в Україні 21 лютого / фото: ventusky

Погода 22 лютого

У неділю, 22 лютого, місцями в Україні очікується невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -3 до -8 °С, а вдень від -4 до +1 °С.

Прогноз погоди в Україні 22 лютого / фото: ventusky

Якою буде погода в Україні до кінця зими

За прогнозами провідних європейських метеосистем ECMWF та UK Met Office, до завершення календарної зими снігові фронти в Україні поступово зміщуватимуться на північ. Більша частина території країни перебуватиме без істотних опадів, а температурний фон залишатиметься відносно стабільним.

Вже на початку березня синоптики прогнозують ранні весняні тенденції. Сніговий покрив почне активно танути по всій країні, а опади матимуть переважно локальний і нетривалий характер.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

