ЗСУ переламали ситуацію на найважливішому напрямку - у росіян паніка

Українські військові досягли тактичних успіхів на одній з ключових ділянок фронту. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, противник зазнав низки поразок, зокрема в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.
Як зазначив Світан у коментарі 24 Каналу, триває тактичне просування українських сил з боку Варварівки. За його словами, ці дії вже можна вважати операцією армійського рівня.
Експерт підкреслив, що російські підрозділи опинилися в складній ситуації через власні прорахунки. Зокрема, вони глибоко просунулися в тил українських позицій, не забезпечивши достатнього оперативного наповнення і підкріплення.
"З добре поставленими завданнями і достатньою кількістю сил і засобів можна створити росіянам серйозну проблему на Запорізькому напрямку — відновити втрачені позиції як на східному фланзі в районі Гуляйполя, так і на західному — в районі Степногорська", — заявив Світан.
Ситуацію для противника ускладнили технічні фактори. За словами експерта, одним з ключових моментів стало блокування зв'язку через Starlink, а також перебої в роботі Telegram.
Через це підрозділи ворога фактично опинилися відрізаними від координації та управління.
Російські військові, за даними української сторони, намагалися просунутися між Ореховим і Дніпром у бік Запоріжжя, а також використовувати територію колишнього Каховського водосховища для наступу. Однак зараз вони опинилися в скрутному становищі.
Роман Світан вважає, що під час проведення чергової тактичної операції українські сили можуть створити для противника серйозну загрозу оточення.
"Якщо знову провести операцію тактичного рівня, ворога можна взяти в серйозний котел", — підкреслив експерт.
Він нагадав, що подібні успішні дії вже проводилися на Куп'янському напрямку, а також в районах Добропілля, Покровська, Мирнограда і Гришино.
За словами Світана, мова йде не про стратегічні, а про оперативні завдання, проте їх реалізація демонструє позитивну динаміку, і додав, що на тлі проблем зі зв'язком і втрат у російських підрозділів фіксується передпанічний стан.
Наступ РФ на Запоріжжя - думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що росіяни намагаються розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.
"Як ми бачимо, росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя. У цьому сенсі вони діють прогнозовано і сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - зазначає Коваленко.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сєвєрська командирів двох бригад звільняють за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.
Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.
Про особу: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним з провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
