Ексгравець збірної України воював за РФ: ЗСУ ліквідували відомого футболіста

Влітку 2025 року Сергій Петров вступив до лав російських військ і був зарахований до одного зі штурмових підрозділів.

На фронті ліквідований Сергій Петров / Колаж: Главред, фото: ФК Волинь, ФК Агробізнес

Важливо:

Екс-нападника молодіжної збірної знищили в Донецькій області

Петров вступив до лав військ РФ і був зарахований до штурмового підрозділу

Українські військовослужбовці знищили колишнього футболіста, який після початку повномасштабної війни перейшов на бік РФ і підписав контракт з російською армією та воював на боці агресора.

Йдеться про Сергія Петрова — екс-нападника українських клубів і молодіжної збірної, знищеного під час бойових дій в Донецькій області під Покровськом. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на окупаційну "федерацію футболу Євпаторії".

За наявною інформацією, влітку 2025 року Петров вступив до лав російських військ і був зарахований до одного зі штурмових підрозділів, проте його участь у бойових діях тривала всього кілька місяців.

Згідно з відкритими даними, він народився 21 травня 1997 року в Євпаторії (Крим). Футбольну кар'єру починав у Володимирі в академії "БРВ-ВІК", потім продовжив навчання в системі Волинь (Луцьк).

Надалі Петров виступав за юнацькі та молодіжні склади клубу, а пізніше дебютував в українській Прем'єр-лізі. За кар'єру він грав за Волинь, Зірка, Львів, Рух, Металіст 1925 і Агробізнес, а також провів один матч за молодіжну збірну України U-21.

Після 2022 року футболіст повернувся в окупований Крим, де грав за місцеві команди "Алустон" і "ТавріяЕнерго". Крім того, в його кар'єрі був період виступів в Узбекистані — за клуби "Машал" і "Коканд-1912".



Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

