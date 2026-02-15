Рус
Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

Юрій Берендій
15 лютого 2026, 12:51
245
У ніч на 15 лютого правоохоронці затримали у межах кримінального провадження ексміністра енергетики Галущенка під час перетину державного кордону.
Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі
ЗМІ повідомили про затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • ЗМІ повідомили про затримання Германа Галущенка
  • За даними ЗМІ, його затримали під час перетину кордону потягом

У ніч на 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні анонімні джерела.

За наявною інформацією, його зняли з потяга. Джерело видання зазначило, що прикордонна служба отримала запит від НАБУ і САП щодо Галущенка з вимогою поінформувати правоохоронців у разі його спроби виїзду з країни.

відео дня

Зазначається, що подібна процедура застосовується, коли особа є фігурантом кримінальних проваджень. Пізніше в НАБУ офіційно підтвердили факт затримання ексміністра під час перетину кордону.

"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас". Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - повідомили в НАБУ.

Операція "Мідас" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить масштабну операцію з викриття корупції в енергетичній сфері. За інформацією відомства, учасники схеми організували широку корупційну мережу впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на НАЕК "Енергоатом".

У зв’язку з корупційним скандалом Кабінет міністрів України оголосив про повне перезавантаження системи управління енергетичним сектором. На урядовому засіданні був затверджений план оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичної галузі. Про це повідомила прем’єр-міністр.

Президент України прокоментував операцію під назвою "Мідас", зазначивши, що не контактував із бізнесменом Тімуром Міндічем з початку оголошення розслідування та підкреслив підтримку повного та всебічного слідства у цій справі.

Інші новини:

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАБУ корупція Герман Галущенко
