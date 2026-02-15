Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

У ніч на 15 лютого правоохоронці затримали у межах кримінального провадження ексміністра енергетики Галущенка під час перетину державного кордону.

ЗМІ повідомили про затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН

ЗМІ повідомили про затримання Германа Галущенка

За даними ЗМІ, його затримали під час перетину кордону потягом

У ніч на 15 лютого під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ та прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні анонімні джерела.

За наявною інформацією, його зняли з потяга. Джерело видання зазначило, що прикордонна служба отримала запит від НАБУ і САП щодо Галущенка з вимогою поінформувати правоохоронців у разі його спроби виїзду з країни.

Зазначається, що подібна процедура застосовується, коли особа є фігурантом кримінальних проваджень. Пізніше в НАБУ офіційно підтвердили факт затримання ексміністра під час перетину кордону.

"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас". Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом", - повідомили в НАБУ.

Операція "Мідас" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 листопада 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить масштабну операцію з викриття корупції в енергетичній сфері. За інформацією відомства, учасники схеми організували широку корупційну мережу впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на НАЕК "Енергоатом".

У зв’язку з корупційним скандалом Кабінет міністрів України оголосив про повне перезавантаження системи управління енергетичним сектором. На урядовому засіданні був затверджений план оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичної галузі. Про це повідомила прем’єр-міністр.

Президент України прокоментував операцію під назвою "Мідас", зазначивши, що не контактував із бізнесменом Тімуром Міндічем з початку оголошення розслідування та підкреслив підтримку повного та всебічного слідства у цій справі.

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

