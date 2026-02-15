Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

Коротко:
- Олена-Христина Лебідь заговорила в соціальних мережах про розрив
- Ведуча не уточнила, що саме означав її пост
Українська ведуча і блогерка Олена-Христина Лебідь вже більше семи років будує стосунки з політиком Павлом Розенком. Влітку чоловік розповідав, що навіть кликав свою зіркову кохану заміж.
Однак чи відбудеться весілля, тепер абсолютно незрозуміло. У своєму блозі в Instagram Олена-Христина опублікувала загадковий пост - напис на темному тлі: "Ну ось і все. Давно тріщало. Розірвала", - написала Лебідь.
У коментарях шанувальники ведучої припускають, що вона розірвала стосунки з Розенком. Сама Олена-Христина цей пост поки не коментує.
Втім, не виключено, що це - розіграш від Лебідь. Час від часу вона любить влаштовувати фанатам "струс". Наприклад, спровокувати чутки про вагітність неоднозначним фото.
Про персону: Олена-Христина Лебідь
Олена-Христина Лебідь - українська телеведуча та мережева знаменитість. Відома завдяки шоу "Аферисти в сітях". Працювала на телеканалах ICTV, М1, Новий.
