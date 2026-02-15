Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

Вона і Павло Розенко разом вже багато років, і навіть замислювалися про весілля.

https://glavred.net/starnews/zvezda-aferistov-v-setyah-sprovocirovala-sluhi-o-rasstavanii-s-zhenihom-10741031.html Посилання скопійоване

Олена-Христина Лебідь чоловік - мережева знаменитість натякнула на розставання з Павлом Розенком / колаж: Главред, фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Коротко:

Олена-Христина Лебідь заговорила в соціальних мережах про розрив

Ведуча не уточнила, що саме означав її пост

Українська ведуча і блогерка Олена-Христина Лебідь вже більше семи років будує стосунки з політиком Павлом Розенком. Влітку чоловік розповідав, що навіть кликав свою зіркову кохану заміж.

Однак чи відбудеться весілля, тепер абсолютно незрозуміло. У своєму блозі в Instagram Олена-Христина опублікувала загадковий пост - напис на темному тлі: "Ну ось і все. Давно тріщало. Розірвала", - написала Лебідь.

відео дня

У коментарях шанувальники ведучої припускають, що вона розірвала стосунки з Розенком. Сама Олена-Христина цей пост поки не коментує.

Втім, не виключено, що це - розіграш від Лебідь. Час від часу вона любить влаштовувати фанатам "струс". Наприклад, спровокувати чутки про вагітність неоднозначним фото.

Олена-Христина Лебідь чоловік - мережева знаменитість натякнула на розставання з Павлом Розенком / фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Дмитро Монатік змінився до невпізнання. На одному з недавніх виступів артист з'явився в незвичному для шанувальників образі, через що його порівняли з відомим шоуменом.

Також популярний український співак Девід Аксельрод повідомив про трагедію в родині. Чоловік Олени Мозгової втратив матір. Жінці було всього 63 роки, до свого дня народження вона не дожила п'ять днів.

Читайте також:

Про персону: Олена-Христина Лебідь Олена-Христина Лебідь - українська телеведуча та мережева знаменитість. Відома завдяки шоу "Аферисти в сітях". Працювала на телеканалах ICTV, М1, Новий.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред