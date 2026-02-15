"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

Олена Тополя розкрила подробиці скандалу з особистим відео.

Олена Тополя шантаж - співачка поділилася, хто міг їй нашкодити / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Кого Олена Тополя вважає винним у шантажі

Що зірка думає про своїх кривдників

У січні українська співачка Олена Тополя стала жертвою брудного шантажу: інтимне відео з її участю зловмисники розіслали відомим медіа та блогерам, а від самої артистки вимагали викуп. У відповідь Олена подала заяву в поліцію.

Поки триває розслідування, Тополя висловила свою версію того, хто міг "замовити" провокаційний скандал з її участю. Думками вона поділилася з Раміною Есхакзай в недавньому інтерв'ю.

Так, артистка впевнена, що прихована зйомка і подальше поширення ролика не були випадковими або спонтанними. Це був, на думку Олени, ретельно продуманий план, причому з боку відомої в медіа-колах жінки, спрямований на очорнення імені Тополі.

"Це все організовано ну точно не якимись далекими від мене людьми. Тут же не тільки одна людина. Є один найголовніший, звісно, але виконавці і вся ця організована злочинність - це ціла команда людей, яка працює в одну точку. ... Є дуже відома в колах медіа-простору жінка, яка точно там задіяна. Вона підпорядковується під декого.. У мене немає до цих людей, як до виконавця, так і до замовників, і до тих, хто далі продовжує це все розводити, ніякої образи чи чогось іншого. Я абсолютно холодна", - каже знаменитість.

Олена Тополя шантаж - співачка поділилася, хто міг їй нашкодити / Скріншот YouTube

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

