Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

Анна Підгорна
15 лютого 2026, 19:50
68
Олена Тополя розкрила подробиці скандалу з особистим відео.
Олена Тополя
Олена Тополя шантаж - співачка поділилася, хто міг їй нашкодити / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Читайте більше:

  • Кого Олена Тополя вважає винним у шантажі
  • Що зірка думає про своїх кривдників

У січні українська співачка Олена Тополя стала жертвою брудного шантажу: інтимне відео з її участю зловмисники розіслали відомим медіа та блогерам, а від самої артистки вимагали викуп. У відповідь Олена подала заяву в поліцію.

Поки триває розслідування, Тополя висловила свою версію того, хто міг "замовити" провокаційний скандал з її участю. Думками вона поділилася з Раміною Есхакзай в недавньому інтерв'ю.

відео дня

Так, артистка впевнена, що прихована зйомка і подальше поширення ролика не були випадковими або спонтанними. Це був, на думку Олени, ретельно продуманий план, причому з боку відомої в медіа-колах жінки, спрямований на очорнення імені Тополі.

"Це все організовано ну точно не якимись далекими від мене людьми. Тут же не тільки одна людина. Є один найголовніший, звісно, але виконавці і вся ця організована злочинність - це ціла команда людей, яка працює в одну точку. ... Є дуже відома в колах медіа-простору жінка, яка точно там задіяна. Вона підпорядковується під декого.. У мене немає до цих людей, як до виконавця, так і до замовників, і до тих, хто далі продовжує це все розводити, ніякої образи чи чогось іншого. Я абсолютно холодна", - каже знаменитість.

Олена Тополя
Олена Тополя шантаж - співачка поділилася, хто міг їй нашкодити / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Дмитро Монатік змінився до невпізнання. На одному з недавніх виступів артист з'явився в незвичному для шанувальників образі, через що його порівняли з відомим шоуменом.

Також популярний український співак Девід Аксельрод повідомив про трагедію в родині. Чоловік Олени Мозгової втратив матір. Жінці було всього 63 роки, до свого дня народження вона не дожила п'ять днів.

Читайте також:

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Alyosha Співачка Alyosha новини шоу бізнесу Олена Тополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:57Війна
Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:33Синоптик
Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

19:25Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Останні новини

20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Реклама
18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

18:53

Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

18:50

Як собака показує, що любить вас: дресирувальниця вказала на 7 милих ознак

18:31

Секрет швидкого сушіння одежі: один трюк створить взимку "літній бриз" у кімнатіВідео

18:09

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

17:57

Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

17:35

Ексгравець збірної України воював за РФ: ЗСУ ліквідували відомого футболіста

17:21

Німці ніколи не ополіскують посуд після мийного засобу: в чому криється причина

17:03

Хто насправді написав "Повість временних літ": що Росія хоче приховати

16:52

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

16:30

"Підштовхує всіх не ставати такими, як він": Зеленський підбурив Орбана

Реклама
16:15

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

15:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

15:30

Українців попередили про нову загрозу для їх будинків - що відомо

15:29

"Росія розбита": жорстка відповідь ЄС на "бажання" Кремля щодо завершення війни

15:18

ЗСУ переламали ситуацію на найважливішому напрямку - у росіян паніка

14:49

На Житомир та область насувається негода: які небезпечні погодні явища очікуються

14:31

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

13:55

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

13:50

Все сталося в XIX столітті: історик розкрив головний секрет Росії, що приховуютьВідео

13:42

"Тягнули мене за ниточки": екснаречений Melovin висловився про розрив заручин

13:42

Українське слово, яке "ламає" перекладачі: чому його значення не передати іншими мовами

12:51

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:40

Потужна магнітна буря почалася 15 лютого: скільки буде штормити

12:18

Метро Києва приховує "станції‑привиди", на яких ніколи не виходять пасажири (фото)

12:12

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

11:25

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

11:05

Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

10:58

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Реклама
09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти