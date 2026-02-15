На Житомир та область насувається негода: які небезпечні погодні явища очікуються

Діє попередження про небезпечне метеорологічне явище І рівня - водіям і пішоходам радять бути максимально обережними.

Негода на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

У ніч на 16 лютого Житомирщину накриє сніг та ожеледиця

Морози теж посиляться: у місті до -12, по області до -14

Синоптики попереджають про метеорологічне явище І рівня небезпечності

У Житомирі та по всій області у понеділок, 16 лютого, встановиться по-справжньому зимова картина: небо затягне щільною хмарністю, а ніч принесе помірний сніг, місцями - навіть значні опади.

До ранку дороги скує ожеледиця, тож пересування вимагатиме максимальної уважності. Про це зазначають у Житомирському обласному центі з гідрометеорології.

Вдень сніг стихне, але мороз не відступить: у Житомирі температура триматиметься на рівні від -7 до -9 градусів, нічні показники опустяться до -10…-12.

По області буде ще холодніше - вночі стовпчики термометрів подекуди знизяться до -14, а вдень коливатимуться між -4 і -9 градусами. Північно-західний вітер посилюватиме відчуття холоду, подекуди розганяючись до 12 м/с.

Синоптики нагадують, що регіон перебуває під дією метеорологічне явище І рівня небезпечності (НМЯІ). Після значного снігу, що пройде 15 лютого, ожеледиця утримуватиметься щонайменше до 17 лютого, тож варто планувати поїздки з урахуванням складних умов та бути особливо обережними на дорогах.

Якою буде погода в Україні до кінця зими

За прогнозами провідних європейських метеосистем ECMWF та UK Met Office, до завершення календарної зими снігові фронти в Україні поступово зміщуватимуться на північ. Більша частина території країни перебуватиме без істотних опадів, а температурний фон залишатиметься відносно стабільним.

Вже на початку березня синоптики прогнозують ранні весняні тенденції. Сніговий покрив почне активно танути по всій країні, а опади матимуть переважно локальний і нетривалий характер.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 15-16 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов, тому у низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Також у неділю, 15 лютого, за прогнозом синоптикині Наталка Діденко, на заході та півночі пройде сильний мокрий сніг, можливе налипання снігу, рвучкий вітер і ожеледиця, температура до -5°C.

Крім цього, метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони та теплі повітряні маси з півдня Європи. Тому на території країни очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску, а температура буде вищою за норму, особливо на півдні.

