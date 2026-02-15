Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

Сили оборони України продовжують системні удари по ключових військових та стратегічних об’єктах Росії, наголосили в Генштабі.

Україна масовано вдарила по Росії - в Генштабі назвали цілі атак / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Генштаб підтвердив ураження військових цілей ворога на тероторії РФ та в тимчасово окупованих регіонах України

Втрати окупантів та наслідки атак уточнюються

Сили оборони України завдали масштабного удару по цілях углиб території Росії, а також по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях. У Генштабі повідомили про ураження нафтового термінала на півдні Росії та зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на тимчасово окупованому Криму.

У Генштабі повідомили, що в межах системних дій, спрямованих на послаблення наступального й економічного потенціалу Росії, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по ключових військових і стратегічних об’єктах противника як у глибині його території, так і на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, підтверджено ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" поблизу селища Волна в Краснодарському краї РФ, де зафіксовано пожежу.

"Масштаби збитків уточнюються", - наголосили в Генштабі.

Також повідомляється про успішне ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" у районі селища Кача на тимчасово окупованій території Криму.

Окрім цього, протягом минулої доби було завдано ударів по інших об’єктах окупантів. У районі Вільного на тимчасово окупованій частині Донецької області уражено ремонтний підрозділ однієї з артилерійських бригад ЗС РФ, а поблизу Любимівки на тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано влучання по місцю зосередження особового складу противника.

"Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються. Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - резюмували в повідомленні.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Як удари по НПЗ вплинуть на Росію - думка експерта

Як раніше писав Главред, Україна вивела з ладу приблизно 17% нафтопереробних потужностей Росії. Якщо ЗСУ знищать близько половини виробничих потужностей у європейській частині країни, це суттєво вплине на постачання нафти, економіку та бойові можливості Росії. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, головною метою для України має залишатися підрив тилу противника, дезорганізація роботи Москви та удари по нафтогазовому комплексу, що унеможливить проведення наступальних операцій.

Експерти зазначають, що знищення до половини нафтопереробних потужностей у європейській частині РФ матиме значний ефект і на логістику, і на економічну стабільність, і на військовий потенціал країни.

"Адже подивіться, щойно просіли ціни на нафту, дефіцит бюджету РФ зріс у вісім разів, а покривати його нічим. У Росії вже заговорили про введення системи карток на їжу. Це цілком реальний сценарій для Росії, іншого виходу немає, оскільки їй нічим покривати дефіцит бюджету", - сказав експерт.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 13 лютого Сили оборони України завдали ударів по кількох військових об’єктах противника на тимчасово окупованих українських територіях. За даними Генерального штабу ЗСУ, у районі Євпаторії в тимчасово окупованому Криму українські війська знищили російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У", вартість якої оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів.

Крім того, 12 лютого Сили оборони здійснили рекордний за дальністю удар по території Росії. В Генштабі підтвердили ураження Ухтинського нафтопереробного заводу в місті Ухта Республіки Комі, розташованого близько за 1750 кілометрів від українського кордону.

До цього повідомлялось про успішний удар ракетами "Фламінго" по Полігону "Капустин Яр". На полігоні "Капустин яр", звідки російські війська здійснюють пуски міжконтинентальних балістичних ракет "Орєшнік" по Україні, зафіксовано пошкодження об’єктів, що забезпечують обслуговування цих ракет.

