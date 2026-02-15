Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Руслан Іваненко
15 лютого 2026, 19:25
415
У понеділок більшість областей України зіткнеться з відключеннями світла за графіком.
Вимикатимуть, але не всім: в 'Укренерго' розповіли про відключення світла 16 лютого
Час і обсяг відключень слід перевіряти на сайтах обленерго / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Завтра, 16 лютого, у більшості регіонів діятимуть графіки відключень
  • Обмеження стосуються як побутових, так і промислових споживачів
  • Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему України

Завтра, у понеділок, 16 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Через це українська енергосистема працює в умовах підвищеного навантаження та потребує оперативного регулювання споживання.

відео дня

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.

Фахівці радять громадянам та підприємствам споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби уникнути додаткових проблем у роботі енергосистеми.

Деталі щодо часу відключень і графіків обмеження потужності можна знайти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.

Вимикатимуть, але не всім: в 'Укренерго' розповіли про відключення світла 16 лютого
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як уникнути відключень світла наступної зими - три кроки

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, щоб скоротити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону, варто зосередитися на трьох головних напрямках.

Перш за все, необхідно відновити пошкоджені енергетичні потужності, які реально можна повернути в роботу протягом шести-семи місяців.

По-друге, слід оцінити та встановити максимально можливий обсяг додаткових розподілених потужностей, особливо у великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг та Одеса. І нарешті, важливо розвивати та зміцнювати системи захисту енергомережі.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Крім того, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м’якшими після покращення погодних умов і з настанням потепління.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом дещо покращилася. Відтак, сьогодні у Києві застосовувалися графіки відключень до двох черг. Однак, радіти рано, адже попереду похолодання та загроза нових атак з боку РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення світла Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:57Війна
Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:33Синоптик
Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

19:25Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Останні новини

20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Реклама
18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

18:53

Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

18:50

Як собака показує, що любить вас: дресирувальниця вказала на 7 милих ознак

18:31

Секрет швидкого сушіння одежі: один трюк створить взимку "літній бриз" у кімнатіВідео

18:09

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

17:57

Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

17:35

Ексгравець збірної України воював за РФ: ЗСУ ліквідували відомого футболіста

17:21

Німці ніколи не ополіскують посуд після мийного засобу: в чому криється причина

17:03

Хто насправді написав "Повість временних літ": що Росія хоче приховати

16:52

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

16:30

"Підштовхує всіх не ставати такими, як він": Зеленський підбурив Орбана

Реклама
16:15

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

15:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

15:30

Українців попередили про нову загрозу для їх будинків - що відомо

15:29

"Росія розбита": жорстка відповідь ЄС на "бажання" Кремля щодо завершення війни

15:18

ЗСУ переламали ситуацію на найважливішому напрямку - у росіян паніка

14:49

На Житомир та область насувається негода: які небезпечні погодні явища очікуються

14:31

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

13:55

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

13:50

Все сталося в XIX столітті: історик розкрив головний секрет Росії, що приховуютьВідео

13:42

"Тягнули мене за ниточки": екснаречений Melovin висловився про розрив заручин

13:42

Українське слово, яке "ламає" перекладачі: чому його значення не передати іншими мовами

12:51

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:40

Потужна магнітна буря почалася 15 лютого: скільки буде штормити

12:18

Метро Києва приховує "станції‑привиди", на яких ніколи не виходять пасажири (фото)

12:12

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

11:25

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

11:05

Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

10:58

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Реклама
09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти