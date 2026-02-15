Вимикатимуть, але не всім: в 'Укренерго' розповіли про відключення світла 16 лютого

У понеділок більшість областей України зіткнеться з відключеннями світла за графіком.

https://glavred.net/energy/otklyuchat-budut-no-ne-vsem-v-ukraine-rasskazali-ob-otklyuchenii-sveta-16-fevralya-10741004.html Посилання скопійоване

Час і обсяг відключень слід перевіряти на сайтах обленерго / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Завтра, 16 лютого, у більшості регіонів діятимуть графіки відключень

Обмеження стосуються як побутових, так і промислових споживачів

Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергосистему України

Завтра, у понеділок, 16 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Через це українська енергосистема працює в умовах підвищеного навантаження та потребує оперативного регулювання споживання.

відео дня

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголошують у компанії.

Фахівці радять громадянам та підприємствам споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком, аби уникнути додаткових проблем у роботі енергосистеми.

Деталі щодо часу відключень і графіків обмеження потужності можна знайти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як уникнути відключень світла наступної зими - три кроки

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, щоб скоротити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону, варто зосередитися на трьох головних напрямках.

Перш за все, необхідно відновити пошкоджені енергетичні потужності, які реально можна повернути в роботу протягом шести-семи місяців.

По-друге, слід оцінити та встановити максимально можливий обсяг додаткових розподілених потужностей, особливо у великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг та Одеса. І нарешті, важливо розвивати та зміцнювати системи захисту енергомережі.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Крім того, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м’якшими після покращення погодних умов і з настанням потепління.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом дещо покращилася. Відтак, сьогодні у Києві застосовувалися графіки відключень до двох черг. Однак, радіти рано, адже попереду похолодання та загроза нових атак з боку РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред