Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

У регуляторі пояснили, що мета — підвищити якість готівкових грошей в обігу та оптимізувати грошовий оборот.

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

З обігу будуть вилучатися купюри двох номіналів

Коли вони повністю зникнуть

Національний банк України оголосив про поступове вилучення з обігу окремих банкнот. Йдеться про купюри номіналом 50 і 200 гривень, випущені в 2003–2007 роках.

Як повідомили в НБУ, рішення прийнято для підвищення якості готівки та оптимізації грошового обігу в країні.

Які гривні виводять з обігу

З обігу будуть вилучатися:

50 гривень зразка 2003–2007 років;

200 гривень зразка 2003–2007 років.

При цьому новіші банкноти цих номіналів, зокрема зразка 2014 року та наступних років випуску, залишаться в обігу.

У НБУ підкреслили, що старі купюри будуть поступово замінені на банкноти сучасного покоління з поліпшеним захистом.

Чи потрібно українцям міняти гроші

Спеціально йти в банк для обміну не потрібно. У Нацбанку пояснили, що заміна відбуватиметься поступово, процес пройде через звичайні розрахунки, а старі банкноти, потрапляючи в банки, більше не повертатимуться в обіг.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Вони будуть вилучатися і передаватися до Національного банку для подальшого їх перерахунку та утилізації", — повідомили в регуляторі.

Таким чином, вилучення гривень пройде непомітно для громадян.

Чому НБУ вилучає старі купюри

У регуляторі пояснили, що мета — підвищити якість готівки в обігу та оптимізувати грошовий оборот.

Згодом планується поступове виведення всіх старих банкнот попередніх поколінь і їх заміна на більш сучасні та захищені.

Що відбувається на валютному ринку — деталі

Як повідомляв Главред, на п'ятницю, 13 лютого, гривня дещо зміцнилася по відношенню до основних валют. Долар подешевшав до 42,99 грн, євро - до 51,03 грн, а польський злотий - до 12,11 грн.

Також експерт Тарас Лесовий зазначив, що валютний ринок України стабілізується завдяки активності аграрного сектора і зниженню попиту імпортерів. З 9 по 15 лютого на курс впливатиме бюджетний фактор. Очікується, що долар на міжбанку коливатиметься в межах 42,75-43,5 грн/дол., а євро - 50-52 грн/євро.

Лесовий додав, що до 22 лютого різких коливань курсу долара не очікується, а технічні коливання понад 43 грн не впливають на настрої ринку.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

