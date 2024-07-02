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Смерть від рук кілерів: у Києві помер казахстанський опозиціонер Айдос Садиков

Олексій Тесля
2 липня 2024, 09:20
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Айдос Садиков 13 днів боровся за життя в реанімації, повідомила його дружина.
Садиков
Айдос Садиков помер у Києві / Колаж: Главред, Фото: Facebook/sadykovanatalya, Pixabay

У Києві помер казахстанський опозиційний журналіст Айдос Садиков, який перебував у комі після скоєного на нього замаху.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій коханий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів", - написала дружина журналіста у Facebook.

За її словами, Садиков 13 днів боровся за життя в реанімації, але "дива не сталося" і поранений помер.

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При цьому дружина Садикова звинуватила у вбивстві опозиціонера президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

"Його смерть на совісті Токаєва", - додала Садикова.

Убивство Садикова - подробиці

18 червня було скоєно замах на Садикова в Києві. Один із підозрюваних підійшов до машини потерпілого, зробив постріл, а його подільник спостерігав за ситуацією навколо будинку, після цього вони залишили місце злочину. Садикова було госпіталізовано.

Після цього Голосіївський районний суд Києва заочно обрав двом громадянам Казахстану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Київській міській прокуратурі встановили, що підозрювані в замаху на Садикова прибули на територію України 2 червня, перетинаючи польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль. За потерпілим деякий час спостерігали, вивчаючи його маршрути.

Хто такий Айдос Садиков

Проводив розслідування про зв'язки чиновників з ОЗУ, брав участь в акції протесту за відставку Нурсултана Назарбаєва, звільнення політв'язнів. У Казахстані він був засуджений до двох років ув'язнення, хоча він стверджував, що кримінальні справи проти нього були сфабриковані. На початку 2014 року влада порушила справу проти його дружини, і подружжя разом із дітьми виїхало з Казахстану, оселившись у Києві, де керував медіаресурсом БАСЕ, що критикує президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва за проросійську позицію. Перебуваючи в Києві, він продовжив підтримувати казахстанських опозиціонерів, а також підтримував протести в Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення в країну було введено війська ОДКБ. Восени 2023 року Айдос і Наталя Садикови були оголошені в розшук у РК за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі, пише orda.kz.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Садикова

Національна поліція України повідомила про міжнародний розшук двох громадян Казахстану, яким заочно повідомлено про підозру в замаху на вбивство журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова в Києві. Підозрюються в причетності до злочину громадяни Казахстану Жаканбаєв і Каратаєв.

Наталія Садикова написала в соцмережах, що один із підозрюваних - співробітник поліції. У МВС Казахстану у відповідь заявили, що Каратаєва ще в січні 2019 року було нібито звільнено з органів внутрішніх справ.

Скріншот
/ Нацполіція

Також повідомлялося, що в Казахстані затримано Алтая Жаканбаєва, підозрюваного в замаху на вбивство журналіста-Айдоса Садикова. Однак пізніше голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заперечував, що влада країни була зацікавлена у вбивстві Садикова. Ашимбаєв також заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на журналіста. За його словами, це принцип держави.

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