Поліцейська стрілянина у Дніпрі: у ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним

Співробітники Держбюро розслідувань поки не може підтвердити, що в крові загиблого чоловіка через стрілянину в Дніпрі виявили алкоголь.

https://glavred.net/ukraine/policeyskaya-strelba-v-dnepre-v-gbr-poyasnili-byl-li-pogibshiy-pyanym-10497133.html Посилання скопійоване

У ДБР кажуть, що у правоохоронців зараз багато роботи в рамках розслідування інциденту зі стріляниною в Дніпрі / колаж Главред, фото УНІАН і Нацполіція

Державне бюро розслідувань поки не може достовірно підтвердити, що в крові чоловіка, який загинув після пострілів патрульного поліцейського в Дніпрі, виявлені сліди вживання алкоголю. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.

Радниця зазначила, що остаточно результати судово-медичних експертиз ще не готові. А як тільки вони будуть готові і дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові – ДБР відразу про це повідомить громадськості.

"Коли ДБР повідомляло про цю ситуацію, яке займатиметься розслідуванням, ми вказували, що є підозра, що вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився інцидент з поліцейськими. Але поки я не можу підтвердити, що ці результати, оприлюднені в Інтернеті, достовірні", - сказала вона.

відео дня

За словами Сап'ян, у правоохоронців зараз багато роботи в рамках розслідування цього інциденту.

"Є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цим автомобілем. На них зафіксовано стоп-кадром, що саме чоловік перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, де нібито на місці водія знаходиться безпосередньо жінка. Я не можу вам зараз сказати, хто був за кермом", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що інцидент трапився у вівторок, 29 серпня. Згідно з інформацією місцевих пабліків, патрульні поліцейські зупинили автомобіль з метою проведення перевірки, оскільки зафіксували порушення. Між водієм і копом стався конфлікт, після чого водій накинувся на поліцейських і застосував проти них фізичну силу. Після цього один з правоохоронців застосував табельну зброю.

Як стверджують очевидці, водій міг перебувати в стані сп'яніння, а в його автомобілі знаходилися діти.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що співробітник поліції затриманий. Розпочато досудове розслідування в рамках ч.1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 КК України (статті, в рамках яких розслідується можлива причетність громадян до умисного вбивства та перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронного органу).

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.