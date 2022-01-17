На Прикарпатті горе-кілеру відірвало руку під час закладання вибухівки в автомобіль

Вибухівка, яку чоловік хотів закласти під елітний автомобіль, зірвалася просто у нього в руках.
Біля Івано-Франківська у дворі багатоповерхівки чоловік намагався закласти вибухівку під елітний автомобіль, проте вона зірвалася просто у нього в руках.
Подія сталася близько другої ночі у понеділок, 17 січня, пише ТСН.
Чоловік приїхав до багатоповерхівки на таксі. Він намагався підкласти в один з припаркованих елітних автомобілів вибуховий пристрій, проте той здетонував просто у нього в руках.
Підривник втік з місця події. Проте через важкі травми згодом він був змушений звернутися за допомогою до медиків. До лікарів чоловік потрапив у важкому стані – він втратив багато крові, тому що у нього була відірвана частина руки. Також на тілі було багато осколкових поранень.
Пораненого горе-кілера прооперували.
"Руку забрали майже до ліктя, адже рука була пошматована – за інакших обставин можна було б руку зберегти", – зазначила завідувачка невідкладної допомоги обласної лікарні Іванна Васкул.
Зазначається, що біля палати підривника чергують правоохоронці.
При цьому у поліції Івано-Франківщини повідомили, що вибухом був пошкоджений транспортний засіб, і підривник отримав тілесні ушкодження. Це сталося в приміському селі Крихівці неподалік Івано-Франківська. У якому стані перебуває підозрюваний, правоохоронці поки не повідомляють.
"За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок цього постраждали двоє осіб. Усіх мешканців будинку через вибух евакуювали.
Також раніше в Одеській області стався потужний вибух у приватному будинку. Внаслідок цього загинула людина.
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