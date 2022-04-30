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Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сирен

30 квітня 2022, 22:07

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі в Україні / соцмережі

Знаменита актриса Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.

Спочатку актрису помітили в мережі кафе Lviv croissants на Сихові. Відвідувачі були спантеличені, проте потім переконалися, що це Джолі.

Джолі є послом доброї волі ООН. Вона прибула в Україну з гуманітарною місією.

Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.

Актриса підкреслила, що українці – дуже сильні і сміливі люди. Вона додала, що вся її любов з нами. Потім зірка пообідала з переселенцями на вокзалі.

Крім того, зірка поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький написав, що Джолі дуже зворушили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла особисто розповісти актрисі про свою мрію.

Джолі підтримувала Україну з початку війни

Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.

"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.

Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.

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війна в Україні Анджеліна Джолі
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