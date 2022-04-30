Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сирен

Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини.
Знаменита актриса Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Її помітили на вокзалі, а пізніше в кафе у Львові. Потім зірка зустрілася з переселенцями.
Спочатку актрису помітили в мережі кафе Lviv croissants на Сихові. Відвідувачі були спантеличені, проте потім переконалися, що це Джолі.
Джолі є послом доброї волі ООН. Вона прибула в Україну з гуманітарною місією.
Після цього Джолі поїхала на залізничний вокзал. Вона поговорила з місцевими і зустріла поїзд з переселенцями з Покровська.
Актриса підкреслила, що українці – дуже сильні і сміливі люди. Вона додала, що вся її любов з нами. Потім зірка пообідала з переселенцями на вокзалі.
Крім того, зірка поговорила з волонтерами, подякувала їм за працю. Вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.
Актриса відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщини. Вона поспілкувалася з малюками, постраждалими від ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький написав, що Джолі дуже зворушили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла особисто розповісти актрисі про свою мрію.
Джолі підтримувала Україну з початку війни
Коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, Джолі написала, що молиться за українців, адже те, що відбувається – жахливо.
"Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання і втечу із зон конфлікту", – писала актриса.
Також вона відразу почала допомагати біженцям разом з агентством ООН The UN Refugee Agency.
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