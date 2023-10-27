Таксист не говорив українською і вигнав пасажирок: Арестович дасть йому грошей

Історія з таксистом у Києві, який відмовився говорити українською і вигнав пасажирок, отримала продовження – Арестович хоче виплатити йому "компенсацію".

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Арестович назвав пасажирок "мовним Талібаном" і зібрався знайти таксиста, щоб виплатити йому "компенсацію" / Колаж: Главред: фото: скріншот соцмережі

Колишній радник керівника Офісу президента, блогер Олексій Арестович шукає колишнього таксиста компанії Bolt в Києві, який відмовився говорити українською мовою зі своїми пасажирками, скасував замовлення і вигнав їх із автомобіля. Арестович хоче виплатити йому грошову компенсацію.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він назвав пасажирок "мовним Талібаном" і сказав, що шукає таксиста, щоб виплатити йому грошову компенсацію на час пошуку нового робочого місця.

"Шукаю контакти таксиста Bolt, якого звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Відгукнися, друже, хочу виплатити тобі компенсацію, на час пошуку нової роботи", - підкреслив Олексій Арестович. відео дня

Мовний скандал з таксистом і пасажирами в Києві

У Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Зокрема, дві жінки вимагали від таксиста говорити з ними українською мовою, як того вимагає закон, проте він відмовився. На опублікованому в Мережі відео помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто їхні речі.

Одна з пасажирок запитала таксиста, чому він не хоче говорити українською, а водій у відповідь назвав жінок "хворими людьми".

Від іншої пасажирки водій суворо вимагав залишити автомобіль, оскільки це "його приватна власність".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відреагував на скандал і заявив, що готується звернення до поліції з метою "встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності".

У компанії Bolt назвали поведінку таксиста "неприпустимим" а звільнили його.

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