Буде спекотніше, ніж торік: синоптик озвучила прогноз погоди на літо 2025 року

Липень і серпень будуть теплішими за кліматичну норму.

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Синоптик спрогнозувала, якою буде погода в Україні влітку 2025 року / Фото: УНІАН

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Який літній місяць буде найспекотнішим

Коли прогнозує дефіцит опадів

Літо 2025 року в Україні буде спекотнішим, ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами фахівця, за наявними зараз розрахунками світових прогностичних центрів, середня за сезон температура повітря буде на один-два градуси вищою за норму, передає УНІАН.

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"Тобто ті тенденції, які спостерігаються в нас в атмосфері впродовж останніх років, вони підтверджуються. Температура повітря і далі підвищується. Це буде характерно і для цього літа", - сказала експертка.

Якою буде погода в Україні в червні

У перший місяць літа не виключений захід холодного повітря в північні та східні області України.

"Але це, знову ж таки, залежатиме від того, як розвиватимуться процеси", - зазначила Балабух.

Прогноз погоди на липень 2025 року

Липень в Україні зазвичай найспекотніший місяць, і цей рік, схоже, винятком не стане.

"Як правило, саме для липня характерна досить висока активність конвективних явищ. Це грози, шквали, град, зливи. Ймовірно, що цього місяця ці процеси також будуть досить активними", - розповіла метеорологиня.

Вона додала, що в червні ймовірність таких явищ також підвищена, оскільки в атмосфері - значний запас вологи, а температура очікується високою.

Погода в Україні в серпні 2025 року

В останній місяць літа температура також очікується на 1-2 градуси вищою за норму. Не виключений дефіцит опадів.

"Але щодо опадів є досить велика невизначеність. Тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій", - сказала Балабух.

За одними даними, дощів може бути мало в південних і південно-східних областях, а за іншими - лише на півдні.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених, існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за Цельсієм.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму.

Тим часом заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, чому погода в Україні стала такою мінливою, яким буде літо в Україні, і чому осінь прийде в нашу країну так рано. Детальніше читайте в матеріалі: На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди.

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Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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