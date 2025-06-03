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Зменшення ракетних атак по Україні: Ігнат сказав, як "Павутина" вплинула на РФ

Марія Николишин
3 червня 2025, 10:03
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СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції.
Зменшення ракетних атак по Україні: Ігнат сказав, як 'Павутина' вплинула на РФ
Знищення літака А-50 / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Ключові тези:

  • Операція СБУ має велике значення для розвитку війни
  • Знищення борту А-50 - велика подія
  • Тривалий час РФ не зможе виконувати атаки по Україні

Після операції СБУ "Павутина" окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, 1 червня стало чорним днем для російської авіації. Операція СБУ має дуже велике значення для розвитку війни надалі.

відео дня

Ігнат зауважив, що за даними СБУ, літак А-50 був знищений внаслідок атаки українських дронів.

"Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія. Але окрім того, маємо атаковані летовища", - розповів він.

Речник ПС додав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції "Павутина". Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню.

"Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації", - підкреслив Ігнат.

Зменшення ракетних атак по Україні: Ігнат сказав, як 'Павутина' вплинула на РФ
Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Операція "Павутина" - що відомо

Як повідомляв Главред, очільник Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк розповів, що спецоперація в країні-агресорці Росії, під час якої відбувся удар дронами по чотирьох військових аеродромах у тилу, де дислокується ворожа авіація, готувався півтора року. Внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації.

Ізраїльська розвідка "Моссад", яку вважають однією з найпрофесійніших та найефективніших спецслужб у світі, написала, що українська операція проти Росії - це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів.

Крім того, за даними Bloomberg, удар українського безпілотника глибоко на території Росії викликав гнів і тривогу серед російських чиновників. Ця подія підкреслила несподівану вразливість авіації, здатної нести ядерну зброю, далеко від фронтових зон.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ (2018—2024), начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України(2025—т.ч.), учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

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