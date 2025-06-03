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"Павутина" розкрила очі Кремлю: ЗМІ описали реакцію Москви на удар СБУ по авіації

Руслан Іваненко
3 червня 2025, 01:48
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Західні чиновники підтверджують значні втрати російської ядерної авіації після атаки.
Паутина
Bloomberg дізнався, як Кремль відреагував на операцію СБУ / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, Главред

Ключові тези:

  • Удар викликав гнів у Кремлі, але не зупинить обстріли України
  • Західні чиновники оцінюють збитки як "суттєві"

Операція Служби безпеки України "Павутина" викликала значний резонанс у Кремлі, виявивши вразливість російського повітряного флоту, який має ядерний потенціал.

За даними Bloomberg, посилаючись на джерела серед кремлівських високопосадовців, удар українського безпілотника глибоко на території Росії викликав гнів і тривогу серед російських чиновників. Ця подія підкреслила несподівану вразливість авіації, здатної нести ядерну зброю, далеко від фронтових зон.

відео дня

Як зазначають співрозмовники, пошкодження військових літаків можуть вплинути на рішення Кремля, але не зупинять темпи ракетних і бомбардувальних ударів по Україні, адже для цих атак достатньо лише кількох бомбардувальників.

Рейд завдав серйозних ударів по літаках Ту-160, Ту-95 та Ту-22 М3 — літаках, що раніше вважалися менш уразливими порівняно із сухопутними та військово-морськими силами, які зазнали більших втрат.

Західні чиновники оцінюють збитки як "суттєві", повідомляє один із високопосадовців. За його словами, щонайменше сім літаків Ту-95 та чотири Ту-22 були пошкоджені або знищені. Європейський дипломат додає, що цей рейд значно підняв моральний дух в Україні, про що свідчать численні повідомлення в російських соцмережах.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Павутина / Інфографіка: Главред

Американський чиновник також підтвердив, що адміністрація колишнього президента Дональда Трампа не була попереджена про напад заздалегідь.

Операція СБУ "Павутина" - що відомо

Як повідомляв Главред, очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що спецоперація в країні-агресорці Росії, під час якої відбувся удар дронами по чотирьох військових аеродромах у тилу, де дислокується ворожа авіація, готувався півтора року. Внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації.

Також вже опубліковано перший супутниковий знімок, який ілюструє пошкодження на авіабазі "Бєлая" Іркутської області Росії. Даний знімок демонструє ураження щонайменше чотирьох літаків, що дислокувалися у час атаки на території авіабази.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації Ради національні безпеки і оборони Андрій Коваленко розповів, що мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено.

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Видання Bloomberg

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