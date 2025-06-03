Є загиблі: на популярних курортах Туреччини стався сильний землетрус

На популярних турецьких курортах Бодрум і Мармарис уночі стався серйозний землетрус.

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У Туреччині стався сильний землетрус / Колаж Главред, фото AFAG, Haber

Коротко:

Якої магнітуди був землетрус у Туреччині

Як він відчувався

Які наслідки землетрусу в Туреччині

На популярних турецьких курортах егейського узбережжя в ніч на 3 червня стався сильний землетрус.

Як повідомляє турецька моніторингова організація AFAD, землетрус магнітудою 5,8 стався біля узбережжя Мармариса, Мугла. Сильні поштовхи також відчувалися у Фетхіє, Бодрумі та на низці прилеглих грецьких островів - Родос і Кос.

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Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, зробивши заяву щодо землетрусу, який відчувався в Ізмірі, Манісі, Айдині та Денізлі, а також інших прилеглих провінціях, оголосив, що 14-річна Афранур Гюнлю загинула через панічну атаку, а 69 людей дістали поранення.

Люди в паніці вискочили на вулицю через землетрус / Фото Haber

У Середземному та Егейському морях триває сейсмічна активність. Землетрус, що стався близько 02:17, відчувався сильно в Ізмірі, Муглі, Денізлі та Антальї. Згідно із заявою AFAD, глибина землетрусу становила 67,91 км.

У Туреччині стався сильний землетрус / Скриншот AFAD

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая у своїй заяві про землетрус у своєму акаунті в соціальних мережах повідомив, що, згідно з попередніми даними, у житлових будівлях не було руйнувань.

Що стосується 69 постраждалих осіб, то вони отримали травми через те, що вистрибнули з висоти. Із 69 громадян, які в паніці стрибнули з висоти в Муглі та її районах, 14 осіб отримали допомогу на місці. 8 осіб отримали допомогу і були виписані.

Люди в паніці вискочили на вулицю через землетрус / Фото Haber

"Обстеження та лікування 46 громадян тривають у відділенні невідкладної допомоги. Я бажаю милості Аллаха нашій покійній Афранур і висловлюю співчуття її родичам. Я бажаю нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, якнайшвидшого одужання", - повідомив Ерлікая.

Турки все ще не можуть оговтатися після трагедії, яка трапилася кілька років тому в регіоні Хатай з епіцентром у Кахранмараш. Тоді катастрофічний землетрус забрав тисячі життів і зруйнував сотні будинків.

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Як повідомляв Главред, землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області.

Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були і в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.

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