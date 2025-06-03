Є загиблі: на популярних курортах Туреччини стався сильний землетрус

Коротко:
- Якої магнітуди був землетрус у Туреччині
- Як він відчувався
- Які наслідки землетрусу в Туреччині
На популярних турецьких курортах егейського узбережжя в ніч на 3 червня стався сильний землетрус.
Як повідомляє турецька моніторингова організація AFAD, землетрус магнітудою 5,8 стався біля узбережжя Мармариса, Мугла. Сильні поштовхи також відчувалися у Фетхіє, Бодрумі та на низці прилеглих грецьких островів - Родос і Кос.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, зробивши заяву щодо землетрусу, який відчувався в Ізмірі, Манісі, Айдині та Денізлі, а також інших прилеглих провінціях, оголосив, що 14-річна Афранур Гюнлю загинула через панічну атаку, а 69 людей дістали поранення.
У Середземному та Егейському морях триває сейсмічна активність. Землетрус, що стався близько 02:17, відчувався сильно в Ізмірі, Муглі, Денізлі та Антальї. Згідно із заявою AFAD, глибина землетрусу становила 67,91 км.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая у своїй заяві про землетрус у своєму акаунті в соціальних мережах повідомив, що, згідно з попередніми даними, у житлових будівлях не було руйнувань.
Що стосується 69 постраждалих осіб, то вони отримали травми через те, що вистрибнули з висоти. Із 69 громадян, які в паніці стрибнули з висоти в Муглі та її районах, 14 осіб отримали допомогу на місці. 8 осіб отримали допомогу і були виписані.
"Обстеження та лікування 46 громадян тривають у відділенні невідкладної допомоги. Я бажаю милості Аллаха нашій покійній Афранур і висловлюю співчуття її родичам. Я бажаю нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, якнайшвидшого одужання", - повідомив Ерлікая.
Турки все ще не можуть оговтатися після трагедії, яка трапилася кілька років тому в регіоні Хатай з епіцентром у Кахранмараш. Тоді катастрофічний землетрус забрав тисячі життів і зруйнував сотні будинків.
Україна - новини за темою
Як повідомляв Главред, землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області.
Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів було зафіксовано на території Криворізького району Дніпропетровської області.
Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були і в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.
Вас також може зацікавити:
- Постраждали будівлі росіян: у РФ за одну ніч сталося аж три землетруси
- В Україні стався землетрус: в якій області був епіцентр
- Понад 50 загиблих: у Тибеті стався потужний землетрус - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред