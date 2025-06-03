Важка нічка: скандальний син Джолі та Пітта зганьбився на вулицях Лос-Анджелеса

Пакс Тієн Джоллі-Пітт доставляє своїм батькам чимало приводів для занепокоєння.

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Пакс Тієн Джолі-Пітт новини - син Джолі і Пітта вийшов на публіку в нетверезому вигляді / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Пакс Джолі-Пітт зробив забіг злачними місцями Лос-Анджелеса

Сина Джолі і Пітта помітили в нетверезому стані

Шестеро дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта з дитинства привертають загальну увагу. Сьогодні вже дорослі зіркові нащадки намагаються триматися подалі від камер, і самостійно шукають свій шлях у цьому світі.

Один із синів Бранджеліни, 21-річний Пакс Тієн, обрав шлях скандалів. Хлопець регулярно потрапляє в аварії (без серйозних наслідків), а нещодавно був помічений очевидцями у вкрай непристойному вигляді.

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Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на власні джерела. Спершу Пакса помітили на виході з готелю Шато Мармон у Лос-Анджелесі разом із друзями. Невпевненою ходою Джолі-Пітт попрямував до нічного клубу, де розважався до самого ранку.

Коли дика ніч закінчилася, Пакс за допомогою приятелів вийшов на вулицю. Його сильно хитало, під час ходьби його потрібно було підтримувати, щоб він не впав на тротуар.

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Раніше Главред розповідав, що Барака і Мішель Обаму застукали разом на тлі чуток про розлучення - вперше за півроку. Пара сходила на побачення, яке потрапило в об'єктиви папараці.

Також Бред Пітт уперше офіційно прокоментував розлучення з Анджеліною Джолі, яке тривало 8 років. Актор відповів на каверзні запитання про те, чи відчуває він полегшення після здобуття довгоочікуваної свободи від судових тяжб.

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Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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