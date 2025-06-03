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До Єфремова в колонію приїжджала з ночівлею молода актриса: ЗМІ назвали ім'я жінки

Віталій Кірсанов
3 червня 2025, 11:53
138
Закохані нібито приховували свої стосунки, однак удвох залишили автографи з побажаннями сусідам по блоку.
До Єфремова в колонію приїжджала з ночівлею молода актриса
До Єфремова в колонію приїжджала з ночівлею молода актриса / колаж: Главред, фото: t.me/shot_shot, скріншот

Коротко:

  • Артист почав зустрічатися з 41-річною колегою ще до винесення вироку
  • Пара провела три дні в спецблоці

Російський актор Михайло Єфремов, який вийшов у квітні з колонії і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, під час "відсидки" мав близькі стосунки з акторкою Дар'єю Білоусовою. Про це пише Telegram-канал Shot.

За інформацією джерела, 61-річний артист почав зустрічатися з 41-річною колегою ще до винесення вироку. У період тюремного ув'язнення Єфремова жінка приїжджала до нього на побачення.

відео дня

Повідомляється, що за кілька місяців до умовно-дострокового звільнення (УДЗ) артиста пара провела три дні в спецблоці - кімнаті для зустрічей із душем, кухнею, телевізором і ліжком.

Закохані нібито приховували свої стосунки, однак удвох залишили автографи з побажаннями сусідам по блоку.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня 2020 року в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. 9 квітня 2025 року Єфремова звільнили.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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