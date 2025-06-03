Ціна впала на 15 гривень: в Україні відчутно подешевшав базовий овоч

Ціни у супермаркетах на популярний овоч досить помітно знизились.

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Картопля в українських супермаркетах подешевшала / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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В Україні здешевшали усі сорти картоплі

Молоду картоплю продають в середньому менш ніж за 75 гривень

У травні ціни на сезонні овочі на фрукти вражали українців, адже сягали рекордних показників. Однак у червні ситуація на ринку змінилася. Наприклад, картопля почала дешевшати.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У травні за кілограм картоплі українці в середньому платили 34,75 гривні, в той час як сьогодні у супермаркетах її можна купити вже за 30,90 гривень.

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Подібна ситуація і з молодою картоплею, яка буквально місяць тому коштувала 89,15 гривень. У червні ціна на цей овоч впала до 74,20 гривень, тобто на 14,95 гривні.

Щодо ситуації із рожевою картоплею, то вона знизилась у ціні найменше. Місяць тому кілограм продавали в середньому за 41,04 гривню, а сьогодні ціна на рожеву картоплю становить 38,38 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найдоступніше в Україні м'ясо - це курятина, але навіть вона тепер не усім по кишені, адже за останній місяць досить помітно виросла у ціні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що ціни на яйця в Україні змінилися. Порівняно із серединою травня нефасовані яйця категорії С1 подешевшали відразу на 0,69 грн за штуку, а порівняно з початком квітня вартість яєць знизилася на 1,44 грн за штуку.

Напередодні також стало відомо, що в Україні продовжують дешевшати ранні овочі. Зокрема, виробники вимушено знизили ціни на огірки через збільшення пропозиції.

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