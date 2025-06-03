Зеленський підписав закон про євро-роумінг: чи здорожчає мобільний зв’язок

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- Закон наближає Україну до єдиного цифрового ринку ЄС
- Українці платитимуть за роумінг за тарифами свого оператора
Україна зробила важливий крок до інтеграції у цифровий простір Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що адаптує українське законодавство до норм ЄС у сфері електронних комунікацій, що є частиною процесу приєднання до ініціативи "Roam Like At Home".
Згідно з повідомленням пресслужби НКЕК, ухвалення цього закону дозволяє завершити необхідне законодавче "домашнє завдання" для подальшого входження до Єдиного цифрового ринку ЄС у сфері роумінгу.
Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації у Facebook, завдяки цьому українці зможуть "користуватися тарифами свого оператора і не платити додаткові збори за мобільний зв'язок та інтернет у 27 країнах Євросоюзу". Умови також поширюватимуться на європейських абонентів, які перебувають в Україні.
"Це нововведення стало можливим після підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який наближає Україну до єдиного європейського роумінгу", — зазначає міністерство.
Наразі Україна очікує на позитивне рішення з боку ЄС щодо офіційного старту участі у програмі "Roam Like At Home". Якщо це відбудеться, Україна стане першою країною, яка приєднається до цієї ініціативи без статусу члена ЄС.
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Як повідомляв Главред, в НБУ заявили, що у понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. Гривня залишилася на рівні попереднього показника.
Крім того, Україна розглядає можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку та передачі даних на маршрутах ворожих дронів, за аналогією з діями Росії. Про це в інтерв’ю Times of Ukraine заявив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Також раніше Зеленський висловився про переговори в Стамбулі. Зеленський підкреслив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.
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Що таке Міністерство цифрової трансформації України?
Міністерство цифрової трансформації України — центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності — взаємодії мережевих систем на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян. Створене у вересні 2019 року.
Міністерство є центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії, пише Вікіпедія.
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