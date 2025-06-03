Врахував помилки минулого: мільярдер Безос готує для нареченої жорсткий шлюбний контракт

Лорен Санчес зовсім скоро стане "місіс Безос", але є умова.

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Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - пара готується укласти шлюбний контракт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Американський підприємець і мультимільярдер Джефф Безос розлучився з Маккензі Скотт 2019 року після 25 років у шлюбі. Жінка відсудила у колишнього обранця частину акцій Amazon, яку на той момент оцінювали в $39 млрд.

У 2018 році, коли Безос був ще в офіційних стосунках зі Скотт, у нього зав'язався роман з американською журналісткою і телеведучою Лорен Санчес, на той момент також заміжньою. У травні 2023 року закохані заручилися.

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Зараз Безос і Санчес перебувають на фінальному етапі підготовки до весілля, яке має відбутися у Венеції. Важливим моментом цього процесу є складання шлюбного контракту.

Як повідомляє видання Hello Magazine, наразі статки Джеффа Безоса оцінюють у 220 мільярдів доларів. Щоб убезпечити свій капітал на випадок розлучення, підприємець дав своїм юристам завдання скласти досить жорсткий шлюбний контракт.

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - пара готується укласти шлюбний контракт / instagram.com/laurenwsanchez

Насамперед документ, який фахівці назвали "конституцією стосунків" Санчес і Безоса, спрямований на те, щоб зберегти активи, акції та нерухомість (у 10 різних країнах світу), нажиті нареченим до укладення шлюбу.

З огляду на розміри капіталу, процес складання шлюбного договору такого рівня є надскладним і трудомістким процесом. Очікується, що договір, який укладуть Джефф Безос і Лорен Санчес, закладе певний стандарт для майбутніх подібних контрактів для дуже заможних людей.

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - пара готується укласти шлюбний контракт / instagram.com/laurenwsanchez

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Хто такий Джефф Безос? Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, творець і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є главою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.

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