Врахував помилки минулого: мільярдер Безос готує для нареченої жорсткий шлюбний контракт

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Американський підприємець і мультимільярдер Джефф Безос розлучився з Маккензі Скотт 2019 року після 25 років у шлюбі. Жінка відсудила у колишнього обранця частину акцій Amazon, яку на той момент оцінювали в $39 млрд.
У 2018 році, коли Безос був ще в офіційних стосунках зі Скотт, у нього зав'язався роман з американською журналісткою і телеведучою Лорен Санчес, на той момент також заміжньою. У травні 2023 року закохані заручилися.
Зараз Безос і Санчес перебувають на фінальному етапі підготовки до весілля, яке має відбутися у Венеції. Важливим моментом цього процесу є складання шлюбного контракту.
Як повідомляє видання Hello Magazine, наразі статки Джеффа Безоса оцінюють у 220 мільярдів доларів. Щоб убезпечити свій капітал на випадок розлучення, підприємець дав своїм юристам завдання скласти досить жорсткий шлюбний контракт.
Насамперед документ, який фахівці назвали "конституцією стосунків" Санчес і Безоса, спрямований на те, щоб зберегти активи, акції та нерухомість (у 10 різних країнах світу), нажиті нареченим до укладення шлюбу.
З огляду на розміри капіталу, процес складання шлюбного договору такого рівня є надскладним і трудомістким процесом. Очікується, що договір, який укладуть Джефф Безос і Лорен Санчес, закладе певний стандарт для майбутніх подібних контрактів для дуже заможних людей.
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Хто такий Джефф Безос?
Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, творець і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є главою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.
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