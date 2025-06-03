РФ хоче накопичити ударний кулак: Зеленський - про найскладніші напрямки на фронті

Нині два напрямки є найгарячішими - Сумський та Покровський.

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Зеленський назвав два найскладніших напрямки на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що відомо:

РФ штурмує українські позиції

Найскладніша ситуація на двох напрямках

Російські окупанти штурмують Українські позиції по всій лінії фронту. Найскладнішими є два напрямки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування у ZOOM з журналістами, повідомляє УНІАН.

Найгарячішими напрямками нині є Сумський та Покровський. Однак українські військові роблять все, щоб стримати ворожу навалу.

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"Ми не даємо всіма своїми силами їм накопичувати максимальний кулак ударний для того, щоб просуватись вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють. Міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою дають відповідний результат", – сказав Зеленський.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії має просування в Сумській області. Зокрема, російські сили просунулися на південний схід від Костянтинівки (на північ від Сум).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

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