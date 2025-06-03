Обірвалася з 15 метрів: загинула українська акробатка і племінниця Кобзова

Коротко:
- Що трапилося з Веронікою Кобзовою
- Які травми вона отримала
Засновник одного з найпопулярніших циркових проєктів України Микола Кобзов повідомив про смерть своєї племінниці - української акробатки Вероніки Кобзової.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Вона обірвалася з 15 метрової висоти. Молода, красива, успішна і таке горе. Вероніко, завжди будемо пам'ятати. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною", - написав він.
Трагедія трапилася в Таїланді і не під час вистави. Як повідомляє Thai.News, нещастя сталося о 5-й ранку на одній із вілл Пхукета. Дівчина щось святкувала зі своїми друзями і оступилася з краю басейну на даху, яким прогулювалася. Вона зірвалася з 15-ти метрової висоти і впала у вузький провулок внизу.
Її терміново доставили в лікарню Чалонг, де незабаром після прибуття констатували смерть. Повідомляють, що дівчина дістала серйозні травми голови та підборіддя і померла ще до прибуття в лікарню.
Підписники циркового діяча висловлюють йому співчуття у зв'язку зі смертю молодої дівчини.
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