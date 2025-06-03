Обірвалася з 15 метрів: загинула українська акробатка і племінниця Кобзова

У Таїланді розбилася на смерть українська акробатка і племінниця Миколи Кобзова.

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У Таїланді померла українська акробатка / Колаж Главред, фото Facebook/Микола Кобзов

Коротко:

Що трапилося з Веронікою Кобзовою

Які травми вона отримала

Засновник одного з найпопулярніших циркових проєктів України Микола Кобзов повідомив про смерть своєї племінниці - української акробатки Вероніки Кобзової.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Вона обірвалася з 15 метрової висоти. Молода, красива, успішна і таке горе. Вероніко, завжди будемо пам'ятати. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною", - написав він.

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Трагедія трапилася в Таїланді і не під час вистави. Як повідомляє Thai.News, нещастя сталося о 5-й ранку на одній із вілл Пхукета. Дівчина щось святкувала зі своїми друзями і оступилася з краю басейну на даху, яким прогулювалася. Вона зірвалася з 15-ти метрової висоти і впала у вузький провулок внизу.

Загинула племінниця Миколи Кобзова / Фото Facebook/Микола Кобзов

Її терміново доставили в лікарню Чалонг, де незабаром після прибуття констатували смерть. Повідомляють, що дівчина дістала серйозні травми голови та підборіддя і померла ще до прибуття в лікарню.

Загинула племінниця Миколи Кобзова / Фото Facebook/Микола Кобзов

Підписники циркового діяча висловлюють йому співчуття у зв'язку зі смертю молодої дівчини.

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