РФ атакувала Чернігів "Геранями": багато руйнувань, серйозно поранено 4 людини

Двоє чоловіків із серйозними травмами госпіталізовані до міських лікувальних закладів.

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Атака дронів по Чернігову / Колаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/chernigivskaODA

Коротко:

У Чернігові пролунали вибухи

В результаті атаки дронів є руйнування та поранені

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

Голова ДВА Дмитро Брижинський повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, поранено четверо людей - дві жінки і двоє чоловіків. Двох чоловіків із серйозними травмами госпіталізовано до міських лікувальних закладів.

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Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог влучив у промислове підприємство. Унаслідок атаки дронів спалахнула пожежа.

"На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків, працюють усі відповідні служби", - додав він.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, рано вранці в понеділок, 2 червня, у Харкові прогриміли вибухи. Місто було під атакою ворожих БПЛА і балістики.

Російські окупанти в ніч на 31 травня атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений.

У ніч на 30 травня в Харкові прогриміла серія вибухів. Місто було під масованим ударом ворожих дронів. Під удар дронів у Слобідському районі Харкова потрапило тролейбусне депо. Постраждали двоє людей - це працівники, які перебували на зміні.

Зазначимо, протягом травня сили протиповітряної оборони України ліквідували 4051 ворожу повітряну ціль.

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