Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін буде мститися за знищені літаки: ЗМІ розкрили, що замислили росіяни

Маріна Фурман
3 червня 2025, 10:39
6192
У відповідь, ворог може запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності по Україні.
Операция Паутина, Путин
Як Росія мститиметься Україні за знищені літаки / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Росія відповість Україні за удари по аеродромах
  • Зокрема, ворог може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах чи завдати ударів по енергомережі

Російський диктатор Володимир Путін обовʼязково відповість на українську спецоперацію "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 ворожий літак. Противник може запустити по Україні балістичні ракети, зокрема "Орєшнік". Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Журналісти з посиланням на американських чиновників вважають, що Москва може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати ударів по енергомережі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

відео дня

Високопоставлений американський чиновник заявив, що ще зарано оцінювати повний вплив української операції на стратегічні бомбардувальники Росії, частково тому, що росіяни можуть відремонтувати деякі з уражених літаків.

За його словами, українські безпілотники завдали значної шкоди російській армії, але сама по собі спецоперація "Павутина" не змусить Москву скоротити свої наступальні операції в Україні.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Спецоперація "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - що відомо

Як писав Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Крім того, удар українських безпілотників глибоко на території країни-агресора, викликав гнів і тривогу серед російських чиновників. Ця подія підкреслила несподівану вразливість авіації, здатної нести ядерну зброю, далеко від фронтових зон, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ The New York Times Ту-95 Ту-160
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

11:44Синоптик
"Звірячий" вчинок: Зеленський різко відреагував на удар РФ по Сумах

"Звірячий" вчинок: Зеленський різко відреагував на удар РФ по Сумах

11:31Україна
РФ підняла в небо МіГ-31К і могла запустити "Кинджали" по Україні: що відомо

РФ підняла в небо МіГ-31К і могла запустити "Кинджали" по Україні: що відомо

10:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 3 червня: Козлам - сварки, Собакам - небезпека

Китайський гороскоп на сьогодні 3 червня: Козлам - сварки, Собакам - небезпека

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Через рік після першого розлучення: відомий шоумен вдруге одружився

Через рік після першого розлучення: відомий шоумен вдруге одружився

"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

Останні новини

12:43

Пригорілі каструлі засяють, як нові: чим потрібно замінити губку для миття

12:41

Чи будуть влітку вимикати світло: в Укренерго остаточно відповіли

12:35

Будуть не по кишені: українців попередили про підвищення цін на фрукти та овочі

12:25

Дочка Джолі та Пітта взяла собі нове ім'я

12:00

Буде спекотніше, ніж торік: синоптик озвучила прогноз погоди на літо 2025 року

Заграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – ОлещукЗаграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – Олещук
12:00

Не всі мене зрозуміють: Анна Різатдінова відверто про спорт, маму, особисте життя та виховання сина без чоловікаЕксклюзив

11:58

На що звернути увагу при виборі лікувально-столової води: поради лікаря новини компанії

11:53

До Єфремова в колонію приїжджала з ночівлею молода актриса: ЗМІ назвали ім'я жінки

11:44

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Реклама
11:41

Стрибок, чи стабільність: банкір розповіла, чого чекати на ринку валют у червні

11:31

"Звірячий" вчинок: Зеленський різко відреагував на удар РФ по СумахФото

11:11

4 знаки зодіаку, народжені з величезною удачею

10:59

У США сусід застрелив 59-річного голлівудського актора

10:57

Путін може піти війною на Європу: Бондарєв озвучив імовірний сценарійВідео

10:56

"У нас немає вибору": Шмигаль заявив, що "Павутина" може повторитися

10:50

В України можуть виникнути проблеми через тактику РФ на фронті - СнєгирьовВідео

10:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

10:39

Путін буде мститися за знищені літаки: ЗМІ розкрили, що замислили росіяни

10:28

Астропрогноз на червень: як узяти від першого місяця літа максимум користі

10:09

Ціна впала на 15 гривень: в Україні відчутно подешевшав базовий овоч

Реклама
10:03

Зменшення ракетних атак по Україні: Ігнат сказав, як "Павутина" вплинула на РФ

10:02

РФ підняла в небо МіГ-31К і могла запустити "Кинджали" по Україні: що відомо

09:54

Прямісінько по центру міста: росіяни завдали удару по Сумах

09:25

Обірвалася з 15 метрів: загинула українська акробатка і племінниця Кобзова

09:15

Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо України: Білий дім назвав умову

09:08

Після переговорів у Стамбулі Трамп буде змушений діяти - CNN

09:08

Гороскоп на завтра 4 червня: Ракм - чисте задоволення, Водоліям - подарунок

09:01

Гороскоп Таро на завтра 4 червня: Рибам - перемога, Тельцям - переглянути стосунки

08:58

Ігор Кондратюк публічно накинувся на Віталія Козловського - деталі

08:34

Є загиблі: на популярних курортах Туреччини стався сильний землетрусВідео

08:29

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

Ворог вкотре вдарив по Одесі дронами: зʼявилися фото наслідків атаки РФФото

08:11

Окупанти наближаються до Сум: в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто

08:10

Якою буде відповідь РФ на атаки по аеродромах?Погляд

07:48

"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

07:10

Чим відрізняються двоє чоловіків: відповідь треба знайти за 25 секунд

06:52

РФ атакувала Чернігів "Геранями": багато руйнувань, серйозно поранено 4 людиниФото

06:10

Чому Росія не збирається завершувати війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть трьох рудих лисиць серед рудих панд за 9 секунд

04:43

Гороскоп за місячним календарем: від чого вбережуть певні заборони 3 червня

Реклама
04:35

Як правильно сказати українською "не по собі": вчителька закликала не робити помилкуВідео

03:00

ТОП-4 найкращі дружини за гороскопом: які знаки ніколи не зраджують

02:44

Золотарьов спрогнозував, що здатне покласти край режиму ПутінаВідео

01:48

"Павутина" розкрила очі Кремлю: ЗМІ описали реакцію Москви на удар СБУ по авіації

01:30

Врахував помилки минулого: мільярдер Безос готує для нареченої жорсткий шлюбний контракт

00:41

Атаки з неба, землі та дронів: Генштаб повідомив, де ворог атакує найбільше

00:34

РФ хоче накопичити ударний кулак: Зеленський - про найскладніші напрямки на фронті

00:28

Важка нічка: скандальний син Джолі та Пітта зганьбився на вулицях Лос-Анджелеса

00:01

Зеленський підписав закон про євро-роумінг: чи здорожчає мобільний зв’язок

02 червня, понеділок
23:48

Під атакою РФ були важливі об'єкти: Зеленський попередив про серйозну проблему

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти