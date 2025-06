Путін буде мститися за знищені літаки: ЗМІ розкрили, що замислили росіяни

Коротко:

Російський диктатор Володимир Путін обовʼязково відповість на українську спецоперацію "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 ворожий літак. Противник може запустити по Україні балістичні ракети, зокрема "Орєшнік". Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Журналісти з посиланням на американських чиновників вважають, що Москва може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати ударів по енергомережі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що ще зарано оцінювати повний вплив української операції на стратегічні бомбардувальники Росії, частково тому, що росіяни можуть відремонтувати деякі з уражених літаків.

За його словами, українські безпілотники завдали значної шкоди російській армії, але сама по собі спецоперація "Павутина" не змусить Москву скоротити свої наступальні операції в Україні.

Як писав Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше в СБУ повідомили, що була проведена спецоперація "Павутина". Голова СБУ Василь Малюк розповів, що внаслідок успішної спецоперації був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Крім того, удар українських безпілотників глибоко на території країни-агресора, викликав гнів і тривогу серед російських чиновників. Ця подія підкреслила несподівану вразливість авіації, здатної нести ядерну зброю, далеко від фронтових зон, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.