У США сусід застрелив 59-річного голлівудського актора

Джонатана Джосса застрелили у США.

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У США застрелили популярного актора / Колаж Главред, фото Facebook/Jonathan Joss

Коротко:

Де трапилася трагедія з Джонатаном Джоссом

У яких фільмах він знімався

Джонатан Джосс, американський актор кіно, телебачення та озвучування. Найвідоміший глядачеві озвучуванням Джона Червоного Початка в мультсеріалі "Цар гори", помер 1 червня після смертельної стрілянини у своєму районі Сан-Антоніо, штат Техас.

Як повідомляє E! News, на момент смерті акторові було 59 років.

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За даними поліцейського управління Сан-Антоніо та очевидців, Джосса застрелив сусід під час палкої сварки. Поліція повідомила виданню, що сусід імовірно вистрілив кількома кулями з автомобіля, перш ніж втекти з місця злочину. 2 червня Сігфредо Альварес-Сега заарештували у зв'язку зі злочином і звинуватили у вбивстві. Він перебуває під заставою в розмірі 200 000 доларів.

Голівудського актора застрелив сусід / Фото Facebook/Jonathan Joss

У 1994 році Джосс почав зніматися в кіно і на телебаченні, з 1997 року - озвучувати мультфільми, мультсеріали та комп'ютерні ігри. У більшості випадків актор грав індіанців. Також був музикантом, грав у маловідомому альтернатив-блюз-гурті "Красный Початок".

Найбільш відомий був за ролями в таких фільмах, як: "Різдво в хмарах", "Канікули Джонсонів", "Залізна хватка", "Чудова сімка" і "Ходячі мерці".

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